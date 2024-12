Kate Middleton: Plötzlich überrascht sie die TV-Zuschauer

Da mussten Zuschauer am Mittwochabend (11. Dezember) zweimal hinhören! Im englischen Fernsehen, auf dem Sender ITV, wurde ein Trailer gezeigt, in dem plötzlich Kate Middletons Stimme zu hören war.

Damit hatte wohl kein Zuschauer gerechnet. Was dahintersteckt, erfährst du jetzt.

Kate Middleton: Darum war sie Teil eines TV-Clips

Kate Middleton ist auch für Überraschungen gut! Das bewies die Prinzessin von Wales jüngst, als sie einige Sekunden im Fernsehen auftauchte. Sie wollte es sich offenbar nicht nehmen lassen, ihre Herzensangelegenheit persönlich zu promoten. Hinter dem Clip steckt nämlich die Ankündigung der Ausstrahlung ihres „Together At Christmas Carol Service“.

Der hatte am 6. Dezember stattgefunden und wurde von Kameras begleitet. Erste Szenen davon sind in dem TV-Video bereits zu sehen, samt den Worten von Kate Middleton. „Begleiten Sie mich an Heiligabend zu einem besonderen Weihnachtsgottesdienst, um all diejenigen zu feiern, die in diesem Jahr in ihren Gemeinden Liebe, Mitgefühl und Freundlichkeit gezeigt haben“, wirbt sie.

Es ist einer ihrer Lieblingstermine

Damit verleiht sie der Ankündigung nicht nur einen persönlichen Touch, sondern auch große Aufmerksamkeit. Denn wie bei allem, was die Prinzessin von Wales tut, geht auch diese Aktion wieder um die Welt.

Und die Royals-Fans als Zuschauer dürfte sie damit mit Sicherheit schon mal haben, genau wie auch alle anderen, die durch den Clip neugierig wurden. Gut möglich, dass die Ausstrahlung an Weihnachten zum absoluten Highlight des TV-Publikums wird.

Kate Middleton dürfte es freuen, immerhin ist der Gottesdienst, den sie in diesem Jahr zum vierten Mal veranstaltete, von ihr initiiert und zählt zu ihren absoluten Lieblingsterminen im royalen Kalender.