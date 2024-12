Kate Middleton: Jetzt gelangt es an die Öffentlichkeit

Es gehört zu den wohl heißt ersehnten TV-Highlights an den Festtagen in Großbritannien: Das Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey, das von Kate Middleton initiiert wurde.

Ausgestrahlt wird das besondere Event an Heiligabend im britischen TV und steht ganz im Zeichen des Mottos „Wie sehr wir einander brauchen, besonders in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens“.

Die Aufzeichnung von Kate Middletons Konzert liegt schon etwas zurück. Am 6. Dezember versammelten sich Kate und ihre royale Familie sowie 1.600 geladene Gäste in der Kirche und genossen den Weihnachtsgottesdienst. Jetzt tauchen bereits einleitende Worte von der Prinzessin von Wales auf, die die Zuschauer erst am 24. Dezember zu hören bekommen. Aus was können sich Royals-Fans schon einstellen?

Kate Middleton: Rede der Prinzessin aufgetaucht

Gerade aufgrund der schwierigen Zeit, die die Frau von Thronfolger Prinz William wegen ihrer Krebsdiagnose und anschließenden Chemotherapie in diesem Jahr hinter sich hat, war es der 42-Jährigen ein besonderes Anliegen, das alljährige Weihnachtskonzert auch 2024 stattfinden zu lassen.

Laut der britischen „Sun“ nutzte Kate ihre Rede dazu, die Zuschauer aufzufordern, darüber nachzudenken, wie sie anderen das Geschenk der Liebe machen können. Zu Beginn des Konzerts sagt sie: „Weihnachten ist eine meiner Lieblingszeiten im Jahr. Es ist die Zeit für Geschenke, Lametta und Mince Pies, aber es ist auch eine Zeit, um langsamer zu werden und über die tieferen Dinge nachzudenken, die uns alle verbinden.“

Und die Prinzessin fügt hinzu: „Die Liebe ist das größte Geschenk, das wir bekommen können, nicht nur zu Weihnachten, sondern an jedem Tag unseres Lebens.“

Kate Middleton: Krebs-Unterstützung von Familie

Liebe hat Kate Middleton während ihrer Krebserkrankung vor allem auch von ihrer Familie erhalten. Die Prinzessin legte eine lange Pause ein, um zusammen mit ihrem Mann Prinz William und den gemeinsamen Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis intensiv Zeit zu verbringen und ihre Genesung schneller vorantreiben zu können. Mit Erfolg: Auf Instagram verkündete sie im September selbst, dass sie die Chemotherapie erfolgreich beendet habe und nun frei von Krebs sei.

Anders sieht es derzeit noch bei ihrem Schwiegervater König Charles III. aus, bei dem Anfang des Jahres ebenfalls Krebs diagnostiziert wurde. Der Sender Sky News verkündete, dass der Monarch weiter um seine Gesundheit kämpfen muss.