Kate Middleton: Experte spricht Klartext – „Sie will nichts überstürzen“

Seit dem offiziellen Statement des britischen Königshauses, dass Prinzessin Kate bis nach Ostern keine öffentlichen Auftritte wahrnehmen wird, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren, blieb es still um die Prinzessin von Wales.

Bis jetzt! Denn ein Insider aus dem innersten Kreis der Royals gibt nun Einblicke in ihren derzeitigen Zustand.

Genesung gab Raum für viele Spekulationen

Nach einer Bauch-OP, der sich Kate im Januar unterzog, sollte sie sich voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren und wurde erst einmal für längere Zeit von ihren royalen Pflichten befreit. Nach Kates Erholung blieb es auch zunächst ruhig um die Prinzessin von Wales.

Doch die jüngste Absage von Prinz William an einer Trauerfeier zu Gedenken des ehemaligen griechischen Königs Konstantin sorgte wieder für Spekulationen in der Welt der Royals. Hatte Kates Gesundheitszustand einen Rückschlag erlitten? Das Königshaus dementierte dies jedoch sofort in einem Statement.

Einschätzung des Experten: „Will nichts überstürzen“

Dass sich Kate nun langsam auf dem Weg der Besserung befindet, weiß ein Experte der britischen Familie. Autor Rob Jobson teilte dem „Hello!“ Magazin mit: „Nach allem, was ich gehört habe, ist Kate wieder in eine Routine hineingekommen und funktioniert gut.“

+++ Kate Middleton: Ihr Onkel verliert keine Zeit – „Für Kate ist es eine Belastung“ +++

Doch dass sich die Prinzessin von Wales weiterhin schonen muss, ist auch dem Experten bekannt: „Aber sie will nichts überstürzen“, teilt er den britischen Medien mit. Demnach sprach Jobson mit Personen, die Kate besonders nahe stehen und ihm mitteilten, dass sie sich gut erhole, jedoch noch nicht zu 100 Prozent wieder da ist.

Familiäre Unterstützung für Kate Middleton

Dabei ist eins schonmal klar: Kate wird wieder herzlich willkommen geheißen, wenn es ihr gut genug geht, um ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Laut des royalen Experten sei sie aber im Moment „glücklich“, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und sich auf ihre Genesung konzentrieren zu können.

Vor allem für den nahenden Muttertag und die Feierlichkeiten rund um Ostern schenken Kate ihre drei Kinder und Ehemann Prinz William noch einmal besonders Kraft, um sich von der schweren Zeit zu erholen.