Kate Middleton: Seltene Details über ihren Neffen – „Hat keine Wahl“

James Middleton (37) ist seit der Bekanntgabe der Beziehung zwischen Prinzessin Kate und Prinz William bei vielen Anhängern des royalen Königshauses beliebt. In der Vergangenheit geriet er durch seine innige Liebe zu seinen sechs Hunden, seinen Karriereweg als Unternehmer und ein offenes Statement über seine Depressionen in Erscheinung.

Nun aber spricht er in der britischen TV-Sendung „Love your Weekend with Alan Titchmarsh“ über private Details, auf die Fans lange warteten. Es geht dabei um seinen Familienalltag als Vater eines einjährigen Sohnes.

Kate Middleton: Bruder James über seine Vaterfreuden und Ziele

Fasziniert und voller Liebe schildert er seine Bindung zu seinem Sohn Inigo: „Nichts kann einen darauf vorbereiten, dieses kleine Baby zu sehen, das dein eigenes ist. Es öffnet etwas in deinem Herzen, von dem du nicht wusstest, dass es da ist.“ Und auch seine Ballfähigkeiten erfüllen den Bruder von Kate Middleton mit Stolz: „Er wirft jetzt gerne Bälle für die Hunde, also sitzt er da und wirft ihnen die Bälle kichernd zu.“

Ein weiteres Highlight für den stolzen Papa und Mama Alizée Thevenet: Der kleine Wonneproppen macht seine ersten Schritte mit Unterstützung der hauseigenen Hunde: „Er war auf allen Vieren, und jetzt läuft er. Im Grunde nehmen sie ihn einfach mit, und er hat keine Wahl, also fängt er an zu laufen“, erzählt James. Generell sei das Verhältnis zwischen den Hunden und Inigo fabelhaft, da sie ihn im Hause sogar willkommen geheißen hätten.

Das seit September 2021 verheiratete Paar denkt derweil nach, ihre Familie noch zu vergrößern. Und das trotz eines stressigen Arbeitsalltags, der sechs Hunde, Schafe, Enten, Hühner und des kleinen Inigos. So gab James seinen Kinderwunsch zum Ausdruck: ,,Wenn wir das Glück haben, würden wir gerne mehr Kinder haben.“ Ebenfalls sollen weitere Hunde dabei nicht fehlen und aus dem Tierschutz in die Familie integriert werden.