Kate Middleton war nach DIESER Entscheidung „am Boden zerstört“

Im königlichen Palast herrscht erneut dicke Luft: Jedoch diesmal nicht (nur) zwischen den Brüdern Harry und William, sondern vielmehr zwischen William und seiner Frau Kate Middleton.

Dabei habe der zukünftige König einen bitteren Streit mit seiner Frau Kate Middleton gewonnen, der sie angeblich „am Boden zerstört“ zurückgelassen hat…

Kate Middleton verlor gegen Prinz William

Prinz William hat sich lange dafür eingesetzt, dass sein ältester Sohn, Prinz George, eine der führenden Internatsschulen des Landes besucht. Es scheint, dass sein Wunsch nun Wirklichkeit geworden ist. Im vergangenen Jahr (2023) statteten die Royals dem Eton College einen Besuch ab, was erneut Gerüchte über die schulische Zukunft von Prinz George anheizte. Ein Besuch in Eton würde bedeuten, dass er in die Fußstapfen seines Vaters William und seines Onkels Harry treten würde.

+++ Kate Middleton auf dem Weg der Besserung: Zeichen sind eindeutig +++

Eine Quelle offenbarte gegenüber „Express“: „Kate war lange Zeit nicht einverstanden, George wegzuschicken, auch wenn es Tradition ist.“ Die Quelle weiter: „Kate denkt, dass eine so steife, elitäre Institution all ihren Bemühungen widerspricht, die Monarchie zu modernisieren. Außerdem wird sie George schrecklich vermissen. Sie und William haben jahrelang darüber gestritten, aber er hat schließlich gewonnen.“

Prinz William selbst trat 1995 in die renommierte Schule ein, wo er während der Schulzeit blieb und oft die Wochenenden bei seiner Großmutter, der verstorbenen Königin Elisabeth, auf Schloss Windsor in der Nähe verbrachte.