Prinz William plant Neuanfang – Insider sicher: „Er möchte Kate entführen“

Nach einem turbulenten Jahr voller Herausforderungen und Herzschmerz scheint Prinz William entschlossen, 2025 mit einem Knall zu beginnen. Während die königliche Familie Weihnachten in traditioneller Manier in Sandringham verbrachte, soll William bereits das nächste große Abenteuer planen.

Insider berichten gegenüber „The Sun“, dass der Prinz von Wales eine zweite Hochzeitsreise mit Kate ins Auge fasst – und das könnte mehr als nur ein romantischer Ausflug werden. Nach einem Jahr, das er selbst als das „schwierigste“ seines Lebens bezeichnete, ist William fest entschlossen, ein neues Kapitel für sich und seine geliebte Kate aufzuschlagen.

Prinz William: Große Überraschung für seine Kate

Die Quelle verrät: „Wills ist ein wahrer Romantiker. Kate schätzt die Zeit zu zweit, und es gibt nichts Besondereres, als ihren Prinzen ganz für sich zu haben.“ Ein geheimer Plan ist bereits in Bewegung: „William möchte Kate entführen“, so die Quelle – zu einem Ort voller Erinnerungen und Bedeutung. Dabei könnte Afrika, der Kontinent, der für beide von großer Bedeutung ist, das Ziel dieser heimlichen Eskapade sein.

+++ Auch spannend: Kate Middleton: Schulwechsel in jungen Jahren – der Grund macht sprachlos +++

Während Kate und Prinz William im April 2011 in der Westminster Abbey heirateten und ihre Flitterwochen auf den Seychellen verbrachten, hat die atemberaubende Kulisse der kenianischen Berge einen besonderen Platz in den Herzen der beiden. Sie war die Kulisse für Williams Heiratsantrag an Kate in einer Wildtierhütte im Jahr 2010. Dort, wo William Kate einst einen Heiratsantrag machte, könnte es zu einer Erneuerung der Eheversprechen kommen.

Die majestätischen Landschaften Kenias bieten die perfekte Kulisse für einen Neuanfang und eine private Segnung. In einem Jahr, das Kates Gesundheit auf die Probe stellte, konnte William aus nächster Nähe sehen, was seine Frau durchmachen musste. „Es war eine emotionale Achterbahnfahrt“, gesteht der Insider. „Jetzt brauchen sie dringend eine Auszeit, um ihre Seelen zu pflegen.“