Kate Middleton: Schulwechsel in jungen Jahren – der Grund macht sprachlos

Kate Middleton, heute die strahlende Prinzessin von Wales, hatte es in ihrer Jugend nicht immer leicht. Bevor sie zur weltweit bewunderten Royal wurde, musste sie in ihrer Schulzeit Hürden überwinden, die für das junge Mädchen herausfordernd waren. Besonders ihr Wechsel von Downe House zum Marlborough College wird von ehemaligen Mitschülerinnen als Wendepunkt beschrieben.

Doch was war damals wirklich los?

Kate Middleton: Holpriger Start ins Schulleben

Schon mit 14 Jahren traf Kate Middleton eine Entscheidung, die ihr Leben veränderte: Sie verließ das renommierte Internat Downe House – und das aus einem traurigen Grund. Denn die heutige Prinzessin von Wales soll von Mitschülern gemobbt worden sein. Und auch nach einem Wechsel ans Marlborough College war der Neustart zunächst holprig.

+++Kate Middleton: Prinzessin Charlotte hat einen Traum – und Kates Krebserkrankung könnte der Grund sein+++

Die Daily Mail berichtet, dass die schüchterne und zurückhaltende Kate dort als „dünn und blass“ beschrieben wurde. Die damals zierliche Teenagerin soll sogar unter stressbedingtem Ekzem gelitten haben. Ihr Selbstvertrauen, das sie in Downe House verloren hatte, musste erst wieder aufgebaut werden.

Kate Middleton: Es ging bergauf

Schon bald fand Kate jedoch nicht nur zu ihrer lebensfrohen Natur zurück, sondern entwickelte sich auch zu einer herausragenden und beliebten Schülerin. Besonders sportlich lief es wie am Schnürchen: Hockey und Tennis zählten zu ihren Lieblingssportarten. Am Marlborough College knüpfte sie Freundschaften, die bis heute Bestand haben.

Während andere Schüler gelegentlich in die nächstgelegene Stadt für nächtliche Ausflüge verschwanden, hielt Kate sich an die Regeln – fast immer! Die einzige Ausnahme? Nach einer ausgelassenen Hockey-Party wurde Kate während der Zugfahrt nach Hause so richtig übel. Doch auch das konnte ihrem Ruf als vorbildliche Musterschülerin keinen Abbruch tun.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die Kate, die wir heute kennen, verwandelte sich in der Schule von einem schüchternen Teenager in eine selbstbewusste junge Frau. Sie verließ Marlborough mit Spitzenergebnissen und dem Titel „Person, die am ehesten von allen geliebt wird“ in ihrem Jahrbuch. Für Kate war Marlborough nicht nur ein Neuanfang – es war der Ort, an dem sie wirklich aufblühte und den Grundstein für ihr zukünftiges königliches Leben legte.