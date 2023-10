Kate Middleton: Wenn DAS stimmt, ist der Skandal vorprogrammiert

Kate Middleton ist eine Frau komplett ohne Skandale. Eine reife Leistung, wenn man bedenkt, dass die 41-Jährige seit dem Jahr 2001 mit dem britischen Prinzen William liiert ist und seitdem zu den best beobachteten Briten gehört. Von Teilen ihrer Familie kann man das jedoch leider nicht behaupten.

Besonders Gary Goldsmith, der Onkel von Kate Middleton, ist immer wieder in der britischen Klatschpresse zu finden. Und das nicht unbedingt mit positiven Nachrichten. Gewaltvorwürfe, Drogenmissbrauch – die Liste der Vorwürfe ist lang. Keine angenehme Situation für Kate Middleton, die sich sicherlich ein ruhigeres Umfeld wünschen würde.

Irres Gerücht: Kate Middletons Onkel im Dschungelcamp

Ruhe jedoch dürfte so schnell nicht einkehren. Wie das britische Boulevardblatt „The Sun“ berichtet, würde Kates Onkel nämlich gerne ins Reality-TV. Und welche Sendung ist dafür am besten geeignet? Richtig: „I’m a Celebrity.. Get me out here“. Die TV-Kenner werden die Show erkannt haben, es ist die britische Originalversion des deutschen Dschungelcamps.

Doch Gary Goldsmith schien wohl selbst den Machern des Dschungelcamps zu heikel. So heißt es in der „Sun“, dass die Macher zwar sicher waren, dass Goldsmith als Zuschauermagnet funktionieren würde, es habe jedoch auch die Befürchtung gegeben, dass er Kate Middleton und den Rest der königlichen Familie noch mehr in Verlegenheit bringen könnte.

Laut „The Sun“ sei es von daher unwahrscheinlich, dass Goldsmith Ende 2023 in das britische Dschungelcamp einziehen werde. Ein Insider verriet dem Blatt: „Gary war bereit für einen Aufenthalt im australischen Dschungel und die Teilnahme an den Essens-Prüfungen, aber daraus scheint nichts zu werden. Natürlich könnte er ein Quotengarant sein, aber vielleicht ist das Risiko einfach zu groß.“ Eines ist jedoch sicher: Er wäre einer der kontroversesten Kandidaten aller Zeiten geworden.