Kate Middleton: Nach ihrem Auftritt bleibt keine Frage mehr offen

Das vergangene Jahr stellte Kate Middleton vor die sicherlich größte Herausforderung ihres bisherigen Lebens. Die Herzogin erhielt eine Krebsdiagnose und musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Mittlerweile gilt die Ehefrau von Prinz William als genesen und nimmt wieder erste öffentliche Termine wahr.

Am 6. Dezember fand auch in diesem Jahr das große royale Weihnachtskonzert statt, das der Herzogin ganz besonders am Herzen liegt. In der Londoner Westminster Abbey kamen die britischen Royals zusammen, Kate brachte sogar ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis mit. Doch ein Teil ihres Outfits sorgte bei treuen Fans für erstaunte Blicke.

Kate Middleton versteckt geheime Botschaft

Gewohnt fröhlich zeigt sich Kate Middleton beim großen Weihnachtskonzert an Nikolaus. In einem eleganten und festlich wirkenden Outfit betritt die Herzogin die Kirche. Die dreifache Mutter trägt einen langen roten Mantel mit schwarzen Knöpfen, am Kragen ist eine große schwarze Schleife angebracht. Ihre Haare sind perfekt gewellt, die Ohrringe wirken stilsicher. Das schönste Accessoire ist jedoch eindeutig Kates aufrichtiges Lächeln.

Erst beim zweiten Hinsehen fällt eingefleischten Fans der Herzogin ein dezentes Armband auf, das ihr Handgelenk schmückt. Anhänger der Royal Family fragen sich bei diesem Anblick sicherlich, ob dieses Schmuckstück bewusst gewählt war oder lediglich das Outfit von Kate abrunden sollte. Wie nun jedoch bekannt wurde, wollte die 42-Jährige mit diesem Akzent scheinbar wirklich ein ganz besonderes Zeichen setzen…

Denn bei dem Armband handelt es sich um ein Accessoire der Luxusmarke „Halcyon Days“. Das Schmuckstück trägt den Namen „Vergiss-mein-nicht“. Auf den ersten Blick wirkt diese Tatsache nicht sonderlich beeindruckend. Mit dem Wissen darüber, dass diese Pflanzen die Lieblingsblume von der verstorbenen Lady Di ist, bekommt das kleine Kettchen jedoch eine ganz besondere Bedeutung.

Mit diesem Akzent wollte Kate Middleton sicherlich ihrer verstorbenen Schwiegermutter gedenken. Und auch ihrem Ehemann möchte die Herzogin im Rahmen des Konzertes danken. In einer Weihnachtskarte des Abends ist eine Zeichnung zu sehen, unter der geschrieben steht: „Wie habe ich geholfen? – „Du warst an meiner Seite. Das war alles.“ Auf die bedingungslose Unterstützung ihres Williams kann sich Kate immer verlassen.

Auch das anstehende Weihnachtsfest wird Kate Middleton garantiert im Kreise ihrer Liebsten verbringen. Für das kommende Jahr wünscht sich die Herzogin sicherlich nichts sehnlicher als eine große Portion Gesundheit.