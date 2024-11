Kate Middleton: Klare Regeln für ihre Kinder – DAS dürfen sie auf keinen Fall

Im Leben von Kate Middleton kehrt langsam aber sicher Ruhe ein. Nach ihrer Krebsdiagnose musste sich die Herzogin einer Chemotherapie unterziehen, für diesen Zeitraum zog sie sich gänzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Ein erster öffentlicher Auftritt bestätigte nun, dass es der 42-Jährigen wieder besser geht.

Besonders ihre Familie stand der Herzogin im vergangenen Jahr bei. Ihr Ehemann Prinz William übernahm alle königlichen Pflichten, wodurch Kate mit ihren drei Kindern zu Hause bleiben konnte. Doch auch der Nachwuchs kann seinen Eltern ganz schön auf der Nase herumtanzen. Ein Insider verrät nun, dass Kate und William klare Ziele in Sachen Kindererziehung verfolgen.

Kate Middleton setzt vor allem auf eins

Die drei gemeinsamen Kinder des royalen Ehepaars wachsen und gedeihen. Prinz George ist mittlerweile elf, Prinzessin Charlotte neun und Prinz Louis sechs Jahre alt. Laut der Zeitschrift „Bunte“ berichten Insider des Palasts, dass Kate Middleton und Prinz William ihrem Nachwuchs eine möglichst normale Kindheit ermöglichen wollen.

Dennoch sollen dem royalen Nachwuchs klare Regeln gesetzt werden. Die britische Zeitung „The Mirror“ berichtet, dass die Kinder im königlichen Zuhause nicht schreien dürfen. Was auf den ersten Blick hart klingt, ist in der Ausführung dann aber doch nicht so dramatisch. Denn falls eines der Kinder mal lauter werden sollte, drohen ihnen keinerlei Konsequenz. Ganz im Gegenteil…

Denn dem Insider zufolge nutzen Kate Middleton und William solch eine knifflige Situation, um ein harmonisches Zusammenleben in den Vordergrund zu stellen. Denn Frieden ist Prinz William und seiner Ehefrau auch in den eigenen vier Wänden wichtig. Im Zuge einer Reise nach Südafrika betonte der Sohn von König Charles III. zuletzt: „Ich denke, wir könnten weltweit etwas mehr Empathie gebrauchen. Das ist es, was Catherine und ich versuchen zu vermitteln.“

Für Kate und William ist ein hohes Maß an Empathie also ganz besonders relevant. Ein weiterer Insider bestätigt dies gegenüber dem Magazin „Hello!“ und führt aus: „Empathie und Mitgefühl sind für den Prinzen und die Prinzessin von Wales so wichtig. Sie sind unglaublich freundliche Menschen, denen ihre Arbeit wirklich am Herzen liegt.“ Diese Werte möchte das royale Paar unbedingt an seinen Nachwuchs weitergeben.

Wie sich die Charaktere der Kinder von Kate Middleton und Prinz William über die Jahre hinweg entwickeln werden, wird die Öffentlichkeit sicherlich aufmerksam mitverfolgen. Das Ehepaar scheint ihrem Nachwuchs auf jeden Fall eine liebevolle Kindheit zu ermöglichen.