Kate Middleton: Palast-Insider verkündet die freudige Nachricht: „Sie wird zurückkommen“

Im Frühjahr erschütterte die Nachricht von Prinzessin Kates Krebserkrankung die Welt. Nun offenbaren Insider, wie tiefgreifend die Krankheit das Leben der 42-jährigen Prinzessin verändert hat.

Am 22. März dieses Jahres teilte die Ehefrau von Prinz William in einem emotionalen Video ihre Krebsdiagnose mit. Die Enthüllung ließ die Welt in Schock und Trauer versinken. Seitdem hat sich die Mutter von drei Kindern weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Kate Middleton: Krebs verändert ihre Prioritäten

Bei den „Trooping the Colour“-Festlichkeiten in London im Juni und einem Auftritt in Wimbledon am 14. Juli zeigte Kate allerdings eine starke, strahlende Präsenz, die vielen Menschen Hoffnung gab. Doch die Frage bleibt: Könnten diese Auftritte vorerst Kates letzte in diesem Sommer gewesen sein?

Royal-Experte Robert Jobson erklärte nun gegenüber dem US-Magazin „People“, dass die Krebsdiagnose Kates Prioritäten verschoben hat: „Früher lebte sie ihr Leben nach dem royalen Termin-Kalender. Jetzt lebt sie ihr Leben und der Kalender kommt danach.“ Der Insider prophezeite jedoch: „Sie wird zurückkommen, aber wenn man eine solche Erfahrung gemacht hat, verändert das die Perspektive und die Prioritäten im Leben.“

Für Kate steht nun ihre Genesung und die Zeit mit ihrer Familie im Vordergrund. „Mit ihrer Familie zusammen zu sein und einfach sie selbst zu sein, wird ihr Energie geben. Sie wird genügend Zeit haben, sich auf ihre Genesung zu konzentrieren“, so ein Insider über Kates Sommerpläne.

Die positiven Erfahrungen ihrer letzten öffentlichen Auftritte haben Kate sicherlich auch Kraft gegeben. Ein Experte betonte: „Sie hat etwas Schreckliches und Stressiges durchlebt und es ist wichtig, kleine Erfolge zu feiern, die einem den Mut und die Energie geben, weiterzumachen.“