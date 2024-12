Kate Middleton: Insider lüften großes Geheimnis

Kate Middleton ist einer der Aufsehen erregendsten Royals der heutigen Zeit. Fans der Herzogin wollen am liebsten jedes kleinste Detail aus dem Leben der dreifachen Mutter wissen. Aufgrund einer Krebsdiagnose und einer anschließenden Chemotherapie hat sich die 42-Jährige im vergangenen Jahr weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Mittlerweile ist die Herzogin auf dem Weg der Besserung und nimmt wieder erste öffentliche Termine wahr. Zu jedem royalen Event ist Kate perfekt angezogen. Die Ehefrau von Prinz William trägt die schönsten Kleider und selten ein Kleidungsstück zweimal. Doch wo lagert die Herzogin ihre sicherlich gut bestückte Garderobe? Eine britische Zeitschrift deckt nun genau dieses Geheimnis auf!

Kate Middleton und ihre etlichen Kleider

Kate Middleton ist zu jeder Gelegenheit bestens gekleidet. In eleganten Kleidern, Röcken und Hosenanzügen sieht die Herzogin immer bestens auf jedes Event vorbereitet aus. Doch in all den Jahren müssten sich im Kleiderschrank der 42-Jährigen etliche Kleidungsstücke angesammelt haben. Laut Berichten der britischen Zeitschrift „Daily Mail“ ist ihr privater Kleiderschrank im Adelaide Cottage den Kostümbergen längst nicht gewachsen.

Stattdessen soll Kate den Großteil ihrer Kleidungsstücke in einem Bereich des Schloss Windsor lagern. Den Berichten der Zeitschrift zufolge hat die Herzogin bisher bei ihren öffentlichen Auftritten rund 100 Mäntel, 200 verschiedene Kleider und 115 Paar Schuhe getragen. Dieser Masse an Anziehsachen hält wohl gerade einmal ein riesiges Ankleidezimmer stand. Doch mit einem weiteren Geheimnis hätten die Fans der Royal Family sicherlich nicht gerechnet…

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Denn viele der Outfits, die Kate Middleton in der Öffentlichkeit trägt, werden von ihrer Stylistin Natasha Archer von großen Brands ausliehen und im Anschluss an die Veranstaltungen wieder zurückgegeben. Mit dieser Methode gestaltet die Ehefrau von Prinz William ihren Kleidungsstil nachhaltiger und lässt die ein- bis zweimal getragenen Teile nicht in der hintersten Ecke des Kleiderschrankes versauern.

Wenn es dann doch mal ein neues Kleidungsstück sein darf, hat Kate ganz klare Lieblingsdesigner. Die Herzogin weiß besonders die Designs von Alexander McQueen, Emilia Wickstead, Jenny Packham und Catherine Walker zu schätzen. In der Vergangenheit trug die 42-Jährige die Outfits dieser Designer liebend gerne. In letzter Zeit fügte sie ihrem Kleiderschrank sogar einzelne Stücke von Highstreet-Brands wie Zara und LK Bennett hinzu.

Über die Jahre hat Kate Middleton wahrlich ein Händchen für Mode entwickelt. Wie viele Kleidungsstücke sie tatsächlich besitzt, weiß wohl nur die Herzogin selber.