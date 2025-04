„Dschungelcamp“-Star Leyla Lahouar gibt Einblicke in Hochzeitsplanung – „Habe mehrere Kleider“

Leyla Lahouar und Mike Heiter sind ein wahres Traumpaar. Kennengelernt haben sich die beiden Influencer während ihrer Teilnahme am „Dschungelcamp“ im Jahr 2024, im Sommer 2025 soll nun die große Traumhochzeit stattfinden.

An der Amalfiküste in Italien soll die romantische Feier stattfinden. Der große Tag rückt immer mehr und die Fernsehstars stecken mitten in den Vorbereitungen. Doch momentan scheint nicht alles nach Plan zu laufen…

„Dschungelcamp“-Stars im Hochzeitsstress

Der Tag, von dem wohl jede Frau träumt, rückt für die „Dschungelcamp“-Stars Leyla Lahouar und Mike Heiter immer näher. Auf ihrem Instagram-Profil gibt die Influencerin ihren Fans regelmäßige Updates. So verriet sie nun auch, dass Mike und sie jeweils einen eigenen Junggesellenabschied feiern werden.

Die Partys sollen außerhalb von Deutschland stattfinden. Und auch in Sachen Hochzeitskleid hat sich der Fernsehstar bereits festgelegt. Mit nur einem einzigen Kleidungsstück möchte sich die 28-Jährige keinesfalls zufriedengeben. Die Influencerin berichtet: „Ich habe mehrere Kleider. Ich musste sogar komplett alles umändern, so wie ich es mir vorgestellt habe.“ Und auch bei dem Outfit ihres Liebsten lief für Leyla nicht alles wie am Schnürchen…

Denn der „Dschungelcamp“-Star berichtet: „Bei Mikes Anzug gab es sogar richtig Streit!“ Was genau bei der Kleiderwahl passiert ist, verrät Leyla Lahouar jedoch nicht. Wie RTL berichtet, werden unter anderem Leylas „Let’s Dance”-Partner Sergiu Maruster und seine Frau Anastasia auf der Party anwesend sein. Moderatorin Alida Kurras und Sinan Movez feiern ebenfalls mit den Fernsehstars. Wie viele Einblicke vom großen Tag die Influencerin ihren Fans auf ihrem Instagram-Profil gewähren wird, bleibt abzuwarten.

Leyla Lahouar hat quasi vor laufenden Kameras die ganz große Liebe gefunden. Und das, obwohl das „Dschungelcamp“ noch nicht mal eine Dating-Show ist. Die große Hochzeit kann die Influencerin sicherlich kaum noch erwarten.