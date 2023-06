In den aufregenden Tagen vor dem Startschuss des berühmten Grand-Slam-Turniers von Wimbledon entstand ein unerwartetes Zusammentreffen auf dem legendären Rasen: Royal Kate Middleton und der Tennis-Titan aus der Schweiz, Roger Federer (41).

Eine ungewöhnliche Tennis-Session bildete die Bühne ihres Treffens, als sie ein paar Bälle austauschten und den Ballkindern beim Training zuschauten. Dabei wurde die Tenniskunst von Kate Middleton von niemand Geringerem als dem achtmaligen Wimbledon-Champion Federer gewürdigt.

Kate Middleton: Majestätische Lobhudelei von Federer

Prinzessin Kate ist die Patronin des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs. Dieser ist der offizielle Gastgeber des hochrangigen Turniers im Wimbledon. Und als dessen Schirmherrin nutzte Prinzessin Kate die Gelegenheit, gemeinsam mit Roger Federer die Arbeit der Balljungen und -mädchen ins Rampenlicht zu rücken.

Ein kurzes Video des Meetings wurde auf dem Instagram-Account des royalen Paares gepostet. Dazu schrieben sie: „Die Talente und das Engagement unserer Balljungen und -mädchen machen die Meisterschaften zu etwas ganz Besonderem.“

„Mein Wurf braucht noch etwas Arbeit“, scherzte Federer in dem Clip. In diesem spielt er in einem Doppelmatch gegen Kate Middleton – und unterliegt. Der ehemalige Tennisprofi würdigte Kates Spiel: „Der Aufschlag sieht gut aus.“ Trotz seiner beeindruckenden acht Einzeltitel, dem Rekord des Turniers, hatte er sich dem Geschick der Prinzessin ergeben. Kein Wunder: Kate zeigt sich nicht nur sportlich im Tennis-Outfit, sondern lässt auch noch ordentlich die Muckis spielen.

Prinzessin Kate: Kinderträume und die Welt von Wimbledon

„Wimbledon ist berühmt für seine außergewöhnlich professionellen Balljungen und -mädchen“, betonte Kate Middleton. Es sei beeindruckend, wie viel Aufwand hinter den Kulissen betrieben werde.

Jedes Jahr trainieren etwa 1.000 Kinder im Alter von 11 bis 13 Jahren aus den umliegenden Schulen von Wimbledon, von denen ein Viertel für die Teilnahme am Turnier ausgewählt wird. „Ich bin tief beeindruckt, wie viel Mühe und Training es erfordert, während der Meisterschaften ein Ballkind zu sein“, führte Federer aus. Er gab preis, dass er in seiner Jugend selbst ein Ballkind in Basel war. Das komplette Video ist auf der YouTube-Seite des Wimbledon-Turniers einsehbar.

Die Verbindung zwischen Roger Federer und Kate Middleton geht weit zurück, ihre Familien gelten als eng verbunden, so die britische „Daily Mail“. Federer war sogar Gast bei der Hochzeit von Kates Schwester Pippa Middleton im Jahr 2017 und soll Prinz George private Tennis-Trainingsstunden gegeben haben.