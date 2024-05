Kate Middleton: So ungewöhnlich feiert Tochter Charlotte ihren Geburtstag

Mit einem süßen Schnappschuss gratulieren die stolzen Eltern Kate Middleton und Prinz William ihrer Tochter Charlotte zum Geburtstag. Damit führen die Royals ihre alljährliche Tradition fort, zum anstehenden Festtag ein Foto ihrer Kinder auf Social Media zu teilen. Doch eine Expertin des Königshauses weiß, dass dieses Jahr alles anders ist.

Kate Middleton: Tochter Charlotte muss zurückstecken

Kate Middleton und Prinz William haben ein neues Bild von Prinzessin Charlotte veröffentlicht, die heute (2. Mai) ihr neuntes Lebensjahr feiert. Mit langen Haaren, niedlichem Jeans-Mini, blauem Pulli und weinroter Strickjacke ähnelt die Zweitgeborene immer mehr ihrer Mutter Kate. Das Foto teilten die Royals anlässlich des Ehrentags auf den offiziellen Social-Media-Accounts der Prinzessin und des Prinzen von Wales. Dazu schrieben die erfreuten Eltern: „Alles Gute zum 9. Geburtstag, Prinzessin Charlotte!“, und bedankten sich für die vielen Glückwünsche.

+++Kate Middleton: Prinz William äußert sich endlich zu ihrem Gesundheitszustand!+++

Am Geburtstag des zweiten Kindes des Kronprinzen und seiner Frau sind einmal mehr alle Augen auf den jungen Royal und seine Familie gerichtet. Schließlich kämpft Kate weiterhin gegen die Diagnose Krebs und will an dem besonderen Tag natürlich trotzdem mit ihrer Tochter Charlotte feiern.

Die royale Autorin Claudia Joseph weiß jedoch, dass dieses Jahr alles anders ist und sich die Erkrankung Kates auch auf die Feierlichkeiten auswirkt: „Ich denke, dass dies ein sehr unauffälliger Geburtstag für Charlotte sein wird“, teilt sie gegenüber der britischen „Sun“ mit.

Die veränderten Gewohnheiten am Geburtstag von Kates Tochter Charlotte dürften vor allem an der Erkrankung der Royal liegen: „Ich denke, dieser Geburtstag wird für alle Kinder in diesem Jahr sehr ungewöhnlich sein, weil Kate offensichtlich wegen Krebs behandelt wird“, so Joseph.

Hoffentlich konnten die Royals trotz der schwierigen Umstände ihren Tag bestmöglich genießen. Sicherlich wird Kate Middleton bei den nächsten Geburtstagen ihrer Kinder wieder voller Energie und Freude dabei sein können.