Kate Middleton über Prinz William: „Er kann froh sein“

Ihre Geschichte ist fast wie aus einem Märchenbuch. Prinz William und Kate Middleton lernten sich während ihres Studiums an der Universität St. Andrews kennen. Aus der Freundschaft entwickelte sich schnell eine Liebesbeziehung. Nach dem Studium war jedoch nicht immer alles eitel Sonnenschein.

Es gab auch Streit zwischen dem künftigen König von England und seiner Prinzessin. Dennoch sind Kate Middleton und Prinz William bis heute ein Paar. Wohl auch, weil sie wissen, was sie aneinander haben.

Kate Middleton: Stärke und Selbstbewusstsein

Während William in jungen Jahren als begehrter Junggeselle bekannt war, blieb Kate bescheiden. Als eine Freundin zu ihr meinte, sie könne sich glücklich schätzen, den Prinzen an ihrer Seite zu haben, antwortete Kate selbstbewusst: „Er kann sich glücklich schätzen, mich zu haben.“ Diese Haltung unterstrich Kates Stärke und Unabhängigkeit. So berichtet es der „Mirror“.

++ Kate Middleton: Bruder spricht Klartext – „Kann kompliziert sein“ ++

Nach einer schwierigen Phase im vergangenen Jahr, in der Kate Middleton gegen den Krebs kämpfte, zeigte sich William unterstützend. „Die Stärke, die du im letzten Jahr gezeigt hast, war bemerkenswert“, schrieb er zum 43. Geburtstag seiner Frau. Er betonte die Liebe und den Stolz der Familie – insbesondere von ihren drei Kindern, George, Charlotte und Louis.

Kate Middleton: Liebe im Rampenlicht

Am Valentinstag zeigte das Paar seltene Zuneigung in der Öffentlichkeit. Ein liebevolles Foto mit Herz-Emoji unterstrich, wie wichtig ihnen ihre Beziehung nach einem herausfordernden Jahr ist. Auch König Charles’ Erkrankung beeinflusste die Familie. Kate Middleton und William blieben jedoch vereint und präsentierten sich als starke Einheit.

Eine Liebe fürs Leben eben. Eine Liebe, die das Paar irgendwann zu König und Königin machen wird.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.