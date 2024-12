Kate Middleton: Geschenk von Prinz William ging nach hinten los – „Nie verziehen“

Weihnachten ist bei den britischen Royals eine Sache der Tradition: Vom Weihnachtsessen bis zur Bescherung ist jeder Moment minutiös geplant. Besonders das jährliche Familientreffen in Sandringham steht wie immer im Terminkalender der Königsfamilie. Doch ein Punkt dürfte überraschen: Statt teurer Präsente setzen die Mitglieder auf witzige Scherzgeschenke.

Aber nicht jedes Geschenk trifft den richtigen Ton, wie eine Anekdote aus den frühen Tagen von Kate Middleton und Prinz William beweist.

Kate Middleton: Sie erinnert sich bis heute

Es ist kaum vorstellbar, dass Prinz William heutzutage noch unsicher bei der Wahl eines Geschenks für seine Frau Kate Middleton wäre. Immerhin sind die beiden seit über einem Jahrzehnt verheiratet und ihre Liebe wirkt stärker denn je. Doch wie der Thronfolger selbst verriet, war er zu Beginn ihrer Beziehung weit weniger selbstbewusst.

In einem Podcast-Interview mit „BBC Radio Five Live“ erinnert sich William an eine Begebenheit, die Kate offenbar nie vergessen hat – und die auch für ihn zu einem unvergesslichen Lehrstück wurde.

„Ich habe meiner Frau einmal ein Fernglas geschenkt – und das hat sie mir nie verziehen“, gibt William zu. „Das war ganz am Anfang unserer Beziehung. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, warum ich dachte, ein Fernglas wäre eine gute Idee. Damals schien es irgendwie passend. Es ist definitiv nicht gut angekommen – aber ich denke, es hat die Sache besiegelt.“

Kate Middleton: Geschenk bleibt in Erinnerung

Kate reagierte auf das skurrile Präsent wohl eher mit Verwunderung als mit Begeisterung. Laut dem britischen „Mirror“ soll sie damals geschworen haben, William diesen Fauxpas nie vergessen zu lassen. Ein Versprechen, das sie offenbar bis heute hält.

Doch wie kurios das Fernglas als Liebesbeweis auch erscheinen mag, passt es doch in die royalen Weihnachtstraditionen. Schließlich ist bekannt, dass die Windsors es an Weihnachten bewusst entspannt angehen lassen, zumindest was die Geschenke betrifft.

Ob Williams Fernglas jemals im Alltag des Palasts zum Einsatz kam, bleibt ein Geheimnis. Doch die Geschichte zeigt, dass auch künftige Könige nicht davor gefeit sind, beim Schenken daneben zu greifen. Hoffentlich war dafür das diesjährige Geschenk an Kate Middleton ein echter Volltreffer!