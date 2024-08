Kate Middleton und Prinz William senden bedeutende Botschaft: „Wir freuen uns“

Nach einer wohlverdienten Sommerpause auf Schloss Balmoral melden sich Prinz William und Kate Middleton mit einer bedeutenden Botschaft zurück. Während ihre Kinder – Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis – ganz bald wieder die Schulbank drücken, wendet sich das royale Paar nun mit einem wichtigen Anliegen an die Öffentlichkeit.

Nach den Olympischen Spielen stehen die Paralympics vor der Tür: Am Mittwoch (28. August) haben in Paris die Paralympischen Sommerspiele für Menschen mit Behinderung begonnen. Ein bedeutender Anlass für die Royals, den Paralympics-Teilnehmern aus dem Vereinigten Königreich Glück zu wünschen.

Kate Middleton: Sie zeigen sich verändert

„Ich gratuliere dir zu allem, was du erreicht hast, du bist eine Inspiration für uns alle“, verkündet Prinz William in einem bewegenden Video. Neben Stars wie Snoop Dogg und David Beckham sendet das Königspaar seine besten Wünsche an die Sportler, die in Paris um Medaillen kämpfen.

+++ Kate Middleton trifft harte Entscheidung – „Sie ist so traurig“ +++

Besonders im Fokus: Williams seltener Bart, der im Internet für Aufsehen sorgt. Doch es sind nicht nur die äußeren Veränderungen, die das Interesse wecken. Auch Prinzessin Kate, die sich kürzlich einer Krebsbehandlung unterzog, zeigt sich „gesprächig und lebhaft“, so Körpersprache-Expertin Judi James gegenüber „The Mirror“.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf Social Media unterstreichen die Royals ihre Unterstützung.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wir freuen uns auf ein paar weitere Wochen mit unglaublichem Sport!“, schreiben William und Kate und unterzeichnen persönlich mit „W&C“.

Die letzten Tage auf Balmoral verbrachten die Wales‘ in familiärer Harmonie, bevor der royale Alltag wieder beginnt. Die Botschaft ist klar: Trotz persönlicher Herausforderungen bleiben Kate und William eine starke Einheit. Ihre Unterstützung für das Paralympics-Team zeigt einmal mehr, wie engagiert und inspiriert das Paar ist.