Kate Middleton: Nächster Auftritt fast in Sicht – SIE ist auch dabei

Seit Kate Middleton im März 2024 die Bombe platzen ließ, dass sie eine vorbeugende Chemotherapie gegen Krebs durchmacht, ist sie nur selten in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Nach Trooping the Colour im Juni und Wimbledon im Juli spekulieren die Massen: Wird sie diese Woche mit Prinz William zu den Olympischen Spielen 2024 nach Paris fliegen?

Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben sich in den Sommermonaten rar gemacht, um privat Zeit mit ihren drei Kindern zu verbringen. Doch könnte Prinzessin Kate noch vor Ende der Spiele in Paris auftauchen?

Kate Middleton: Nächster Besuch bereits in Planung?

Kates Teilnahme hängt davon ab, wie ihre Behandlung verläuft, so das Magazin „People“. In einer persönlichen Nachricht im Juni gab sie zu, mal „gute und schlechte Tage“ zu haben. Gleichzeitig hofft sie jedoch, im Sommer noch ein paar öffentliche Auftritte zu schaffen. Unklar ist, ob ihre königlichen Sprösslinge – George, Charlotte und Louis – mit nach Frankreich reisen werden. Bekannt für ihren sportlichen Ehrgeiz, haben William und Kate seit den Olympischen Spielen 2012 in London keine Spiele mehr besucht.

Damals begrüßten sie die olympische Flamme und feuerten Team GB an. Auch ihre letzten öffentlichen Auftritte waren eher sportlich geprägt. Am 14. Juli besuchte die Prinzessin von Wales zusammen mit Charlotte und Pippa das Herreneinzel-Finale in Wimbledon – ihr zweites öffentliches Ereignis in diesem Jahr. Am selben Tag unterstützte Prinz William gemeinsam mit George die englische Fußballmannschaft im Finale der UEFA-Europameisterschaft in Berlin.

Sollten William oder Kate in Paris auftauchen, wären sie nicht die einzigen Royals vor Ort. Auch Prinzessin Anne, Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees, reist nach einem pferdebedingten Krankenhausaufenthalt wieder ins Ausland.