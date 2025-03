Kate Middleton: Royals-Insider packt aus – „Sie sind nicht daran interessiert“

Modern, erfrischend und alles andere als abgehoben? Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) sorgen für Schwung hinter den britischen Palastmauern. Doch was macht das beliebte Ehepaar so besonders? Jason Knauf, ein ehemaliger Mitarbeiter der Royals, geht der Sache auf die Spur. In einem Interview mit „60 Minutes Australia“ gewährt er uns einen seltenen Einblick in das Leben des königlichen Traumpaares.

Ruhm und Glamour? Nichs für William und Kate. „Sie sind nicht wirklich daran interessiert, Teil des Celebrity-Rummels zu sein“, so Knauf. Stattdessen konzentrieren sie sich auf ihre royalen Pflichten und ihre Familie. Pflichtbewusst und bodenständig – das ist ihr Motto.

Kate Middleton: Sie legen selbst Hand an

William und Kate zeigen, wie man es richtig macht. Ihr Alltag? Authentisch und normal. „Was man von ihnen sieht, deckt sich genau mit dem, wie sie im Privaten sind“, betont Knauf. Diese Bodenständigkeit spiegelt sich auch in der Erziehung ihrer drei Kinder wider: Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) sollen eine möglichst normale Kindheit haben. Keine Nannys, keine steifen Traditionen – hier packen Mama und Papa selbst an!

Erst kürzlich gönnte sich die Familie eine Auszeit auf der Insel Mustique. Fernab der Kameras genossen sie private Momente. Knauf, der mittlerweile für den Earthshot Prize – Williams Umweltinitiative – arbeitet, kennt das Paar seit Jahren. Er war in leitender Funktion bei ihrer Royal Foundation tätig und schwärmt von ihrer bodenständigen Art.

