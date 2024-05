Kate Middleton und Prinz William erschüttert: Paar meldet sich persönlich zu Wort – „Unglaublich traurig“

Derzeit hält sich Kate Middleton eher bedeckt, was öffentliche Auftritte betrifft. Nachdem bei der Prinzessin von Wales Krebs Anfang des Jahres diagnostiziert wurde, zog sie sich bis auf Weiteres zurück.

Jetzt allerdings verfasste sie zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William, dem aktuellen Thronfolger, ein trauriges Statement bei Social Media. Das Royals-Paar meldet sich am Samstagabend (25. Mai) aus einem tragischen Grund öffentlich zu Wort.

Kate Middleton und Prinz William melden sich zu Wort

Tagsüber feuerte Prinz William noch zusammen mit seinem ältesten Sohn Prinz George (10) beim Finale des „Emirates FA Cup“ im Londoner Wembley-Stadion die Fußballer an, nur wenige Stunden später ereilte ihn eine erschütternde Nachricht.

Ein Pilot kam durch einen Absturz einer Spitfire unweit eines Stützpunktes der Royal Air Force (RAF) ums Leben. Kate Middleton und Prinz William zögerten keine Sekunde, ihr Mitgefühl auszudrücken. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Paares verfassten die Prinzessin und der Prinz diese Zeilen:

„Es ist unglaublich traurig, heute Nachmittag von der Nachricht von RAF Coningsby zu hören. Unsere Gedanken sind heute Abend bei den Liebsten des Piloten, dem Battle of Britain Memorial Flight und der gesamten RAF-Familie. W & C.“

+++ König Charles III. und Prinz William: Geheimer Plan gegen Harry und Meghan enthüllt +++

Und auch die Royal Air Force hinterließ in einem Statement ein paar Worte: „Mit großer Trauer müssen wir den Tod eines RAF-Piloten bestätigen, der heute bei einem tragischen Unfall in der Nähe der RAF Coningsby ums Leben kam. Die Familie des Piloten wurde informiert, und wir bitten darum, dass ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit respektiert wird.“

Mehr News zu Kate und William:

Das Unglück ereignete sich nach Berichten der „BBC“ zufolge mittags kurz nach 13 Uhr Ortszeit. Das abgestürzte Flugzeug stammte aus dem Zweiten Weltkrieg und gehörte dem Battle of Britain Memorial Flight. Noch ist nicht bekannt, was der Auslöser des Absturzes war.