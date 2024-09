Kate Middleton offen: „Es erfüllt mich immer mit Grauen“

Die Royals und Motoren – irgendwie gehören sie untrennbar zusammen. Ob Bentley oder Rolls Royce, Royals wie König Charles III. oder auch Prinz William hatten schon immer einen erlesenen Geschmack. Früher ging es bei Prinz William sogar noch wilder zu.

Während die Luxuskarossen ja eher für ein gediegeneres Reisen stehen, hegte der künftige König von England ein Faible für sportlichere Fahrweisen. Prinz William nämlich liebt Motorräder. Ein spannendes, aber eben auch ein gefährliches Hobby, dass der heute 42-Jährige jedoch kaum noch ausübt.

Prinz William fährt jetzt E-Scooter

Der Grund: Seine Frau Kate Middleton und die drei Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. So berichtete Prinz William auf der Isle of Man auf Nachfrage: „Ich bin Vater von drei Kindern. Ich muss es etwas drosseln. Ich vermisse die großen Reisen, für mich ging es beim Motorradfahren immer darum, mit allen anderen zusammen zu sein.“

Eine Aussage, die Motorradfahrer schmerzen dürfte, Kate Middleton jedoch freut. Der nämlich gefiel die Leidenschaft ihres Mannes eher weniger. „Es erfüllt mich immer mit Grauen, wenn er damit rausgeht. Ich habe schreckliche Angst. Hoffentlich kann ich George davon abhalten“, zitierte sie der britische „Mirror“ in einem, am Sonntag (22. September 2024) erschienenen Artikel.

Doch William hat sich schon ein neues Fortbewegungsmittel gesucht. Der Prinz of Wales fährt nun E-Scooter. Auf öffentlichen Straßen ist das Fahren der elektronisch betriebenen Roller zwar verboten, auf privatem Gelände jedoch ist das kein Problem. Und so wurde William laut des „Mirror“ schon dabei beobachtet, wie er mit seinem Roller über das Anwesen in Windsor raste. Durchaus praktisch, liegen doch zwischen Schloss Windsor und dem Haus von Kate und William rund fünf Kilometer. Ein Weg, der sich vortrefflich mit dem Roller zurücklegen lässt. Und umweltfreundlicher und weniger gefährlich ist die Fahrt mit den kleinen Zweiträdern auch noch. Kate Middleton dürfte es freuen.