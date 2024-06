Kate Middleton sendet besonderes Zeichen – „Optimismus für die Zukunft“

Kate Middleton kämpft aktuell wohl den schwersten Kampf ihres Lebens: den gegen Krebs. Nach einer Bauchoperation im Januar 2024 erhielt die Frau von Prinz William die schlimme Diagnose und befindet sich seither in Behandlung.

Ihre Chemotherapie wird noch einige Monate dauern, doch die Prinzessin von Wales scheint sich auf dem Weg der Besserung zu befinden, wie immer wieder durch kleine Zeichen ersichtlich wird.

Kate Middleton: Vor „Trooping the Colour“ machte sie Ankündigung

Kate Middleton geht es offenbar besser! Einen ersten Lichtblick lieferte die Prinzessin mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach sechs Monaten Abstinenz bei „Trooping the Colour“ Mitte Juni. Bereits zuvor hatte sie angekündigt,, wieder arbeiten und Termine für das Königshaus absolvieren zu wollen, sofern es ihr Zustand zulässt.

Noch trat die Frau von Prinz William aber abgesehen von der Geburtstagsparade für König Charles III. nicht bei Wohltätigkeitsveranstaltungen oder anderen royalen Events auf. Dafür sendet Kate Middleton auf andere Weise Zeichen, die erahnen lassen, wie es ihr aktuell gehen muss.

Dieses Foto zeigt Kate Middletons Optimismus für die Zukunft

Eines davon anlässlich Williams 42. Geburtstag am 21. Juni. Da postete die Prinzessin ein Foto von ihrem Gatten und George, Charlotte und Louis, das die vier freudestrahlend beim Sprung von einer Düne am Strand zeigt. Im richtigen Moment auf den Auslöser gedrückt hat niemand Geringeres als Kate höchstpersönlich.

Die leidenschaftliche Fotografin knipst Familienfotos gerne selbst und teilt über Social Media immer wieder die tollen Ergebnisse mit der Welt. Und dabei verrät sie nicht nur einiges über ihr Können, sondern auch über den Familienzusammenhalt. So eben auch bei ihrem neuesten veröffentlichten Foto.

Die britische Königshausexpertin Jennie Bond sieht in Kates Schnappschuss zu Williams Geburtstag nicht nur die enge Verbindung des Paares, sondern auch ein klares Zeichen für die bevorstehende Zeit, wie sie dem „Ok!Magazin“ verriet. „Ich denke, dieses Foto zeigt uns, dass sie selbst in den schwierigsten Zeiten immer noch in der Lage sind, vor Freude zu springen, und dass Kate bewusst ein Bild gewählt hat, das von ihrem Optimismus für die Zukunft spricht“, so Bond. Hinter dem Foto steckt also so viel mehr, als man auf den ersten Blick vielleicht denken würde.