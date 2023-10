Kate Middleton: Große Freude in der Familie – das Baby ist endlich da

Große Freude im Hause Middleton! Neun Monate lang musste Kate Middleton auf diesen Moment warten. Nun ist er endlich eingetreten. Die Princess of Wales ist Tante geworden. Wie die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtet, haben James Middleton, Kates Bruder, und seine Frau Alizee Thevenet ihr erstes Kind bekommen.

Demnach liegen dem Blatt Bilder vor, die zeigen, dass der 36-Jährige mitsamt Baby und Partnerin durch den Londoner Szene-Stadtteil Notting Hill spazieren. Das Geschlecht des Babys von Kate Middletons Bruder ist allerdings bis dato nicht veröffentlicht worden.

Kate Middletons Bruder ist Papa

Ebenso unklar ist bislang noch, wann das Baby geboren wurde. James hatte die Schwangerschaft seiner Frau im vergangenen Juli via Instagram verkündet. Dazu schrieb der Bruder von Kate Middleton: „Es war ein sehr schwieriger Start in das Jahr, nachdem ich meine geliebte Ella verloren habe, aber wir werden das Jahr mit dem wertvollsten kleinen Zuwachs unserer wachsenden Familie beenden.“ Ella war die Hündin des 36-Jährigen, die im Alter von 15 Jahren verstorben war.

Ob Kate Middleton das Kind ihres Bruders bereits getroffen hat oder ob das Treffen noch aussteht, ist bislang unklar. Die 41-Jährige wird sich aber sicherlich sehr über die Geburt des Kindes freuen und schnellstmöglich den Kleinen oder die Kleine kennenlernen wollen.

Mehr Nachrichten:

Zuletzt jedoch wurde Kritik am Verhalten von Kate Middleton und ihrem Mann Prinz William ausgeübt. Der Grund: Sie würden ihren Adelspflichten nicht genügend nachkommen. Gegenüber dieser Redaktion erklärte Adelsexperte Norbert Loh: „Im nächsten Amtsjahr wird es so weitergehen wie bisher. Aber langsam wird er mit Prinz William gemeinsam Termine absolvieren. Charles ist ja nur so eine Art ‚Zwischenkönig‘. Am 14. November wird er 75 Jahre alt und zieht sich mehr und mehr zurück.“