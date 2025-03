Kate Middleton: Insider packt aus – „Ein unglücklicher Nebeneffekt“

Kate Middleton (43) jongliert als Mutter, Tochter und Schwester mit vielen Rollen – und das in einem vollgepackten Terminkalender. Im vergangenen Jahr hatte die angehende Königin einige Herausforderungen zu meistern. Umso schöner, dass es ihr jetzt besser geht. Doch nun droht neues Ärgernis: Steht ein familiäres Drama bevor?

Zwischen Kate Middleton und ihrer Schwester Pippa scheint dicke Luft zu herrschen. Der royale Druck lastet schwer auf der Herzogin von Cambridge. So schwer, dass sie sogar Pippas Party für Töchterchen Grace sausen ließ. Das behauptete die britische Klatschpresse. Stattdessen jubelte Kate beim Six Nations Rugbyspiel.

Kate Middleton: Königlicher Familienkrach?

Insider berichten, dass das einst unzertrennliche Schwestern-Duo jetzt Welten trennt. Der Grund? Kates Nähe zur Krone und die damit verbundenen Pflichten. „Kate ist sich nur allzu bewusst, dass sich vieles in letzter Zeit verändert hat. Seit dem Tod von Königin Elizabeth ist der Druck auf ihre öffentliche Rolle noch größer geworden – und mit ihm auch der Aufstieg ihres Mannes und ihrer Kinder in der Thronfolge“, so eine Quelle gegenüber der australischen Zeitschrift „New Idea“.

Der Insider weiter: „Ein unglücklicher Nebeneffekt davon ist, dass die entspannte, herzliche Art der Middleton-Familie, die sie so sehr schätzt, zunehmend verloren geht – besonders ihre einst enge Beziehung zu ihrer kleinen Schwester.“ Während ihrer Internatszeit und Kates Ehe mit Prinz William waren die Middleton-Schwestern ein Herz und eine Seele. Doch nun vermisst die zukünftige Königin immer mehr ihre „alte“ Familie, wie ein Insider verrät.

Kates neue Rolle bringt glanzvolle Momente, aber auch persönliche Opfer. Bleibt zu hoffen, dass die Schwestern wieder zueinanderfinden – schließlich ist Blut dicker als Wasser!