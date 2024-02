Kate Middleton nach OP: Info lässt Experten frösteln

Kate Middletons Bauch-Operation bestimmt noch immer die Nachrichten auf der ganzen Welt. Noch immer ist unklar, was der Prinzessin von Wales wirklich fehlt. Einzig die Diagnose Krebs wurde vom Kensington Palast ausgeschlossen.

13 Tage nach ihrer Operation ist Kate Middleton nun endlich wieder im Kreis ihrer Familie. Sicherlich eine Erleichterung für die Prinzessin. Schließlich durfte sie ihre Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis in all den Tagen nicht sehen. Für eine liebevolle Mutter wie Kate sicherlich fast schlimmer als die Operation selbst.

Kate Middleton zurück in Adelaide Cottage

Nun ist klar: Die Prinzessin wird von zu Hause aus genesen. Grundsätzlich ein schöner Gedanke. Doch Experten scheinen schockiert ob der Wahl des Genesungsortes. So erholt sich Kate im Adelaide Cottage im Windsor Great Park. Das Haus hat vier Schlafzimmer, hier wohnen auch Prinz William und die Kinder. Wirklich gemütlich, will man einem Experten der „GB News“ glauben, sei die Residenz jedoch nicht.

++ Kate Middleton: Experten verraten – Heilung kann Monate dauern ++

So verriet der frühere königliche Korrespondent der BBC, Michael Cole, dem Sender, dass das Haus „kein idealer Ort“ für Kates Genesung sei. Der Grund: Die Räumlichkeiten würden nicht richtig warm.

Kate Middleton zurück im eisigen Anwesen

Der schockierte Cole zitiert sogar Rosemary Townsend: „In ihren Memoiren schrieb sie, dass es der kälteste Ort war, den sie jemals in ihrem ganzen Leben gesehen hatte. Also vielleicht nicht der beste Ort, um sich besser zu fühlen, besonders in diesem recht kalten Winter, den wir gerade genießen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kate und William leben seit dem Sommer 2022 in dem Anwesen. Adelaide Cottage liegt mitten im 655 Hektar großen königlichen Park des Crown Estate. Erbaut wurde das Haus im Jahre 1831, gedacht als Rückzugsort für Königin Adelaide von Sachsen-Meiningen, die Frau von Wilhelm IV.

2015 war das Anwesen umfassend renoviert worden, es verfügt aber immer noch über Original-Elemente, beispielsweise einen griechisch-ägyptischen Marmorkamin und ein Hauptschlafzimmer mit einer Deckenwölbung mit vergoldeten Delfinen.