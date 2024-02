Kate Middleton: Nach OP bahnt sich irre Wende an – damit würde niemand rechnen

Hinter den britischen Royals liegen nervenaufreibende Tage: Bei König Charles III. wurde Krebs diagnostiziert und Kate Middleton erholt sich aktuell von einer Bauch-Op. In diesen schweren Stunden ist Familien-Zusammenhalt wichtiger denn je.

Familie wird im britischen Könighaus bei Kate Middleton und Co. eigentlich ganz großgeschrieben – seit dem Megxit herrscht zwischen Prinz Harry, Herzogin Meghan Markle und dem Rest der Familie jedoch Eiszeit. Harry und Meghan erhoben in einem Interview mit Talk-Legende Oprah Winfrey schwere Anschuldigungen gegen die Royals. Auch in seinem Buch „Spare“ machte Harry keinen Halt vor Kritik.

Kate Middleton: Kommt jetzt alles ganz anders?

Vor allem das Verhältnis zwischen Harry, William, Meghan und Kate könnte angespannter wohl kaum sein – doch bahnt sich nach der OP von Kate Middleton wohlmöglich eine irre Wende an? Die wenigsten würden damit wohl rechnen.

Zuletzt hieß es, dass Harry und Meghan nach Kates Operation Kontakt mit ihr aufgenommen hätten. Laut einer Beziehungsexpertin ist das der erste Schritt in die richtige Richtung! Gegenüber dem englischsprachigen Medium „Mirror“ erklärte Louella Alderson: „Die Tatsache, dass Meghan und Harry möglicherweise die Führung bei dem Versuch übernehmen, sich mit Kate Middleton zu versöhnen, zeigt, dass sie bereit sein könnten, ihre Fehde hinter sich zu lassen.“ Das wäre definitiv eine faustdicke Überraschung!

Gut gewählter Zeitpunkt für eine potenzielle Versöhnung

Laut der Expertin erfordere es ein gewisses Maß an Reife und Bereitschaft, eine Versöhnung anzuzetteln. Auch der Zeitpunkt ist gut ausgewählt: „Es könnte zeigen, dass ihnen ihr Wohlbefinden am Herzen liegt und sie bereit sind, vergangene Probleme zum Wohle der Beziehung beiseitezuschieben.“ Es bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich zur Versöhnung kommt.