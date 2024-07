Kate Middleton: Es geschieht nur unter einer Bedingung

Seit Wochen sind die Augen der Welt auf den britischen Palast gerichtet. Nachdem zunächst die erschütternde Krebserkrankung von König Charles publik gemacht wurde, trat auch Kate Middleton mit ihrer Diagnose an die Öffentlichkeit. Seitdem zieht sich die Prinzessin von Wales überwiegend aus dem täglichen Geschäft der Royals zurück – ist nun ein Comeback in Sicht?

Kate Middleton: Fans hoffen weiter

Gerade – genauer vom 1. bis 14. Juli – steht in Wimbledon das renommierte Tennisturnier des Jahres an. Das Ereignis ist nicht nur die große Bühne der Sportprofis, sondern auch ein jährlicher Hingucker für die Royals. Besonders Kate Middleton sorgt dort seit Jahren für Glamour und königliche Eleganz.

Fans hoffen, dass es der 42-Jährigen gut genug geht, um an dem Wettbewerb teilzunehmen. Seit 2016 ist sie Schirmherrin des All England Club und überreicht traditionell die Trophäen an die Wimbledon-Sieger. Nachdem die Krebserkrankung der Prinzessin bekannt wurde, steht ihre diesjährige Teilnahme allerdings auf dem Spiel. Wie der „Mirror“ nun mitteilte, wartet Kate „auf eine entscheidende Sache, damit sie nach Wimbledon gehen kann.“

Kate Middleton: Jetzt wird es deutlich

Die Prinzessin von Wales braucht grünes Licht von ihrem Ärzteteam, um dieses Jahr an ihrem Lieblingssportereignis teilnehmen zu können. Seit ihrer Krebserkrankung hält sich Kate mit öffentlichen Auftritten zurück. Erst letzten Monat kehrte sie beim Trooping the Colour ins Rampenlicht zurück und ließ verlauten, dass sie „gute Fortschritte“ mache, aber „es gibt gute und schlechte Tage“.

Hinzu kommt, dass ihr Ehemann, Prinz William, möglicherweise nicht verfügbar sein wird, um einzuspringen. Sein Terminkalender könnte durch das Finale der EM 2024 beeinflusst werden. Denn die englische Mannschaft trifft am 6. Juli im Viertelfinale auf die Schweiz.

Die Vorsitzende des All England Club, Debbie Jevans, hat jedoch bestätigt, dass die Organisatoren „flexibel“ bleiben, was die Trophäenübergabe betrifft, falls die Prinzessin verhindert ist.

Kate Middleton, selbst ein großer Tennisfan, genoss das Turnier zuletzt jedes Jahr mit ihren Kindern. Die Fans und Tennisliebhaber warten gespannt auf die Entscheidung in den nächsten Tagen.