Kate Middleton kann sich nicht beherrschen – als König Charles III. redet, muss sie plötzlich lachen

In der britischen Königsfamilie machte Kate Middleton bereits vor der Hochzeit mit Prinz William eine gute Figur. Seit April 2011 glänzt Kate auch offiziell als Frau an der Seite des Thronfolgers und neuerdings in ihrer Rolle als Princess of Wales.

Bei öffentlichen Auftritten zeigt sich Kate Middleton freundlich und volksnah, aber auch immer dem höfischen Protokoll angemessen. Umso überraschender ist es, als sie jetzt beim Staatsbankett im Buckingham Palace in London anfängt zu lachen. Und das ausgerechnet dann, als König Charles III. seine Rede hält.

Kate Middleton verzaubert bei Dinner

In schicker Abendgarderobe zeigt sich Kate Middleton am Dienstagabend (22. November) an der Seite von Prinz William. Königlich strahlend, posiert sie im langen weißen Abendkleid mit glitzernden Stickereien auf den Schultern.

Am Tisch fällt dann allerdings die royale Maske, als König Charles III. mit seiner Rede beginnt. Zu Gast beim neuen Oberhaupt Englands war Cyril Ramaphosa, der Präsident von Südafrika. Um ihn gebührend willkommen zu heißen, hatte sich Charles eine besondere Überraschung überlegt, die anscheinend nicht nur Ramaphosa, sondern auch Kate Middleton amüsierte.

Kate Middleton kann sich Kichern nicht verkneifen

Seine Rede beginnt König Charles III. mit Begrüßungen in sechs verschiedenen afrikanischen Sprachen. Seine Bemühungen kommen bei seinem Gast gut an, wie ein Video von dem Moment zeigt.

Zu sehen ist Cyril Ramaphosa, wie er begeistert gestikuliert, sich zu seiner Sitznachbarin Kate dreht und jede der Begrüßungen mitzusprechen scheint. Die Princess of Wales kann ihre Contenance nicht länger halten und fängt an zu lachen. Wobei es in ihrem Fall wohl eher ein vornehmes Kichern ist.

Klar ist auf jeden Fall: Unentdeckt bleibt dieser kleine Ausbrecher keineswegs. Ganz im Gegenteil: Durch Kate Middletons Lachen bestätigt, macht Cyril Ramaphosa weiter, bis König Charles III. mit seiner Begrüßungsserie fertig ist.

Als Zeichen der Freundschaft gab es anschließend dann übrigens noch einen Toast, bei dem König Charles und sein afrikanischer Gast sich tief in die Augen blickend die Gläser klingen ließen. Es sieht ganz danach aus, als hätte die royale Feier für jede Menge gute Laune gesorgt.