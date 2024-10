Kate Middleton teilt Nachricht – plötzlich wird es ganz emotional

Es war die schönste Nachricht seit Langem für alle Royals-Fans. In einem emotionalen Video bestätigte Kate Middleton nun offiziell, dass sie ihre Chemotherapie beendet hat und den Kampf gegen den Krebs gewonnen hat.

Seither lässt sich die Frau von Prinz William auch öfter mal blicken. Und auch in den sozialen Netzwerken meldet sich Kate Middleton immer mal wieder zu Wort. Am Dienstagabend (15. Oktober) teilt sie einen besonders emotionalen Post mit ihren Fans.

Kate Middleton teilt rührende Worte

Rund 16,8 Millionen Nutzer folgen dem Instagram-Account von Kate Middleton und Prinz William. Dort halten sie die Royals stets auf dem Laufenden und überraschen sie hin und wieder mit privaten Einblicken. Was die 42-Jährige am Dienstagabend teilt, geht allerdings unter die Haut.

Die dreifache Mutter veröffentlicht emotionale Zeilen und richtet ihr Wort an Menschen, die Schwangerschafts- und Baby-Verluste erfahren mussten. „Baby Loss Awareness Week ist so ein wichtiger Moment, um diejenigen zu unterstützen, die die Zerstörung des Babyverlustes erlebt haben. Liebe, Kraft und Hoffnung an alle Betroffenen“, so Kate. Ihre Fans reagieren deutlich auf diese Botschaft.

Kate Middleton begeistert Fans

Über 1.400 Kommentare landen unter dem Instagram-Beitrag. Die Fans sind dankbar dafür, dass Kate Middleton diese Worte mit ihnen geteilt hat:

„Danke, dass du das angesprochen hast. Ich habe keine Kinder, aber das Bewusstsein zu schärfen ist sehr wichtig.“

„So süß, diese persönliche kleine Note zu sehen! So ein wichtiges und dennoch hartes Thema, um das Bewusstsein zu schärfen.“

„Immer noch ein Thema, das nicht diskutiert, unterstützt oder oft verstanden wird. Danke, dass ihr es auf Vordermann gebracht habt.“

Viele Instagramnutzer denken bei diesem Post auch an Meghan Markle und Prinz Harry. Das Paar hat im Jahr 2020 ebenfalls ein Kind verloren und hatte lange mit dem tragischen Verlust zu kämpfen.