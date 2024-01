Kate Middleton vs. Mary von Dänemark: Wer kopiert hier wen?

Nur noch knapp eine Woche, dann wird das Märchen für Prinzessin Mary von Dänemark wahr. Die gebürtige Australierin und Ehefrau von Prinz Frederik wird Königsgemahlin, weil ihre Schwiegermutter – Königin Margrethe II. – abdankt.

Auch Kate Middleton steht der Thronwechsel in Zukunft bevor, ihr Ehemann Prinz William ist schließlich der Thronfolger, wenn sein Vater König Charles III. diesen irgendwann verlässt.

Die Adelsgattinnen verbindet aber noch mehr als die Tatsache, dass beide Royals einen Königinnentitel erhalten und vor der Ehe Bürgerliche waren: Sie haben einen ähnlichen Sinn für Mode.

Kate Middleton vs. Mary von Dänemark: Wer kopiert wen?

Was auffällt: Kate Middleton und Mary von Dänemark könnten häufig als Fashion-Twins durchgehen. Mal tragen sie dieselben Kleider nur in unterschiedlicher Farbe, mal einen ähnlichen Look. Und beide Frauen lieben offenbar den Mix aus eleganter schlichter und verspielt glamouröser Mode. Die Frage ist nur: Wer kopiert hier wen?

Stilsicher und souverän, so könnte man sowohl Kate Middleton als auch Mary von Dänemark beschreiben. Nicht umsonst beschrieb Designer Karl Lagerfeld (†85) die beiden damals als „Royal Sisters“. Und schaut man sich einige Bilder an, so ist es tatsächlich bemerkenswert, dass die Zwei glatt als Geschwister durchgehen könnten, was ihre Looks betrifft.

Der Modestil von Kate und Mary

Hier sieht man die Prinzessinnen in Pastell: Mary trug das Kleid von Emilia Wickstead 2015, Kate drei Jahre später.

Mary und Kate tragen hier dasselbe Kleid. Nur die Farbe weicht ab. Foto: imago/Kyodo News

Und auch in Sachen Anzug scheint die eine Prinzessin von der anderen abzuschauen. Mary entschied sich 2022 für einen dunkelgrünen Anzug von Massimo Dutti, Kate trug einen grünen Burberry-Anzug im Jahr 2023.

Prinzessin Mary von Dänemark und Kate Middleton tragen gerne Grün. Foto: IMAGO/PPE

Das romantisch angehauchte beigefarbene Kleid von Beulah sagte Mary 2020 zu, Kate hatte es 2023 für sich in der Farbe Rosa entdeckt.

Kate Middleton und Mary von Dänemark mögen liebend gerne Pastellfarben. Foto: imago images/PPE

Und auch die royale Abendgarderobe kann sich bei beiden Frauen sehen lassen. Ein elegantes mit Spitze verziertes Kleid von Jesper Hovring schmeichelte Mary 2022, während Kate bereits 2019 mit einem ähnlichen Dress des Designers Alexander McQueen von sich reden machte.

Mary und Kate in einer eleganten Robe. Foto: IMAGO/PPE

Fashion-mäßig sind Kate Middleton und Mary von Dänemark also auf gleicher Wellenlänge. Und auch sonst verstehen sich die beiden bestens. Zuletzt trafen Kate und Mary im Februar 2022 in Dänemark aufeinander, als die Prinzessin von Wales alleine in das Land reiste und sich im Rahmen eines Charity-Projekts auf die frühkindliche Entwicklungsarbeit konzentrierte.

Abdankung Königin Margrethe II.: Der Ablauf

Am 14. Januar wird Mary von Dänemark nun also mit ihrem Mann Frederik den Thron besteigen. Geplant ist um 14 Uhr eine Sitzung des Staatsrates auf Schloss Christiansborg. Königin Margrethe wird laut „royalcentral.co.uk“ in Anwesenheit von Ministerpräsidentin Mette Fredriksen eine Abdankungserklärung unterzeichnen. Auch Kronprinz Frederik, seine Frau Mary und der neue Thronfolger Prinz Christian (18) werden bei dem Termin anwesend sein.

Um 15 Uhr treten der neue König Frederik X. und auch die Ministerpräsidentin auf den Balkon von Schloss Christiansborg, wo sich Marys Ehemann von seinem Volk feiern lassen wird.