Kate Middleton: Sie konnte es nicht wissen

Sie ist eine der bekanntesten Frauen der Welt. Und eine der tapfersten noch dazu – Kate Middleton. Als die Prinzessin von Wales am Nikolaustag die ehrwürdige Westminster Abbey betrat, schaute wieder einmal die ganze Welt auf sie.

Auf eine Frau, die das wohl schwerste Jahr ihres Lebens hinter sich hat. Kate Middleton war an Krebs erkrankt. Die sonst so strahlende Mutter dreier Kinder musste plötzlich um ihre Gesundheit, um ihr Leben bangen. Doch Kate blieb stark, bewältigte die Chemotherapie, besiegte den Krebs.

Kate Middleton spricht offen über den Krebs

Beim Weihnachtssingen am 6. Dezember 2024 sprach die 42-Jährige offen über ihr Horrorjahr. Im Gespräch mit Sängerin Paloma Faith verriet Kate: „Letztes Jahr um diese Zeit wusste ich nicht, dass dies das Jahr werden würde, das ich gerade hinter mir habe.“ Wie auch, sie dachte sie wäre kerngesund, bis die Diagnose ihrer Ärzte ihr ganzes Leben auf den Kopf stellte.

Doch ihre Stärke und wohl auch die Kraft ihrer Familie ließ Kate Middleton zurückkommen. Vor drei Monaten schrieb sie bei Instagram: „Die letzten neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie. Das Leben, wie du es kennst, kann sich in einem Augenblick ändern und wir mussten einen Weg finden, durch die stürmischen Gewässer und die unbekannte Straße zu navigieren.“

Kate weiter: „Die Krebsreise ist komplex, beängstigend und für alle unberechenbar, insbesondere für diejenigen, die dir am nächsten stehen. Mit Demut bringt sie dich auch mit deinen eigenen Schwachstellen auf eine Art und Weise, die du noch nie in Betracht gezogen hast, und damit eine neue Perspektive auf alles. Diese Zeit hat vor allem William und mich daran erinnert, nachzudenken und dankbar für die einfachen aber wichtigen Dinge im Leben zu sein, die so viele von uns oft als selbstverständlich betrachten. Einfach zu lieben und geliebt zu werden. Das zu tun, was ich kann, um krebsfrei zu bleiben, ist jetzt mein Fokus. Obwohl ich die Chemotherapie beendet habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung lang und ich muss weiterhin jeden Tag so nehmen, wie er kommt.