Kate Middletons deutliche Worte: „In unseren dunkelsten Zeiten“

Es ist ein Termin, den sich Millionen Briten alljährlich dick und fett im Kalender anstreichen. Ein Termin, auf den Royals-Anhänger auf der ganzen Welt hinfiebern – der alljährliche Weihnachtsgottesdienst „Together at Christmas“. Bereits seit dem Jahr 2021 lädt Kate Middleton zu dieser Tradition, bei der sich die Princess of Wales höchstselbst hinter das Klavier in der Westminster Abbey setzt und Weihnachtslieder anstimmt.

Und wie jedes Jahr wird Kate Middleton dann auch wieder einen Brief verlesen. Geschrieben von ihr selbst, wird sie ihre Gefühle und Gedanken mit Millionen Menschen vor den TV-Geräten teilen. Auszüge des Briefes sind nun bereits an die britische Presse gelangt.

Kate Middletons Brief zum Weihnachtsgottesdienst

„Dieser Weihnachtsgottesdienst ist eine herzliche Feier für jeden von Ihnen und eine Erinnerung daran, dass wir zu Weihnachten und das ganze Jahr über füreinander leuchten müssen. Denn in Zeiten der Freude und der Trauer sind wir alle das Licht des anderen“, wird Kate unter anderem sagen, berichtet das „Ok“-Magazin. Ihre Kernaussage: „Liebe ist das Licht, das selbst in unseren dunkelsten Zeiten hell leuchten kann.“

++ Kate Middleton deutlich: „Zu lange haben viele still gelitten“ ++

Welch schöne Worte, welch weihnachtliche Worte von der Frau, die nach ihrer Krebs-Erkrankung langsam aber sicher wieder in ihre alte Rolle hineinfindet. Doch nicht nur Kate soll an diesem Nikolaustag das Wort ergreifen.

Stars werden erwartet

So berichtet das „Ok“-Magazin, dass neben Kate und Prinz William auch Schauspieler Richard E. Grant, Downton Abbey-Star Michelle Dockery, Sophie Okonedo, die für ihre Rolle im Film Hotel Ruanda für einen Oscar nominiert wurde, und der Olympiasieger im Schwimmen Adam Peaty Reden halten werden.

Voraussichtlich werden auch Kates und Williams Kinder George, Charlotte und Louis anwesend sein. Ob auch König Charles und Königin Camilla kommen, ließ das Magazin dagegen offen.