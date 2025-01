Kate Middleton: Spätestens jetzt ist es allen klar

Es war wohl das härteste Jahr ihres Lebens. 2024 war für Kate Middleton geprägt von Krankheit und Sorge. Erst ihre schwere Bauchoperation, dann die tagelange, öffentliche Suche nach der Prinzessin von Wales, und schließlich die Schockdiagnose Krebs.

Zum Glück, so scheint es zumindest, geht es Kate Middleton nun wieder besser. Auf Fotos sehen wir die frisch gebackene 43-Jährige strahlen, zusammen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern nimmt sie an öffentlichen Terminen teil. Es sind Bilder, nach denen sich die Menschen gesehnt haben. Und Kate gibt sie ihnen.

Jetzt ist es allen klar: Kate Middleton ist die beliebteste Adlige Europas

Kein Wunder also, dass die Princess of Wales damit zur beliebtesten Adligen Europas wurde. Das zumindest offenbart nun eine Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Verian im Auftrag der Zeitschrift „Frau im Spiegel“ durchgeführt hat.

1006 Frauen wurden dafür in ganz Deutschland gefragt, wer die beliebteste Adlige in Europa sei. Ganz vorne: Natürlich Kate Middleton. Zwanzig Prozent aller Befragten voteten für die Princess of Wales. Bei den 30- bis 39-Jährigen waren es gar dreißig Prozent.

Meghan Markle deutlich abgeschlagen

Knapp dahinter: Victoria von Schweden. 17 Prozent der befragten Teilnehmerinnen sprachen sich für die 47-Jährige aus. Die meisten davon waren 50 Jahre und älter. Hinter dem ältesten Kind von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia rangiert Königin Máxima der Niederlande. Die 53-Jährige konnte 10 Prozent der Stimmen für sich gewinnen.

Deutlich abgeschlagen: Meghan Markle. Die Frau von Prinz Harry wurde nur von drei Prozent der Befragten gewählt. Bei den 50- bis 59-Jährigen erhielt sie gar null Prozent der Stimmen. Ein herber Schlag für die Frau, die ab dem 15. Januar auf Netflix mit ihrer neuen Show „With Love, Meghan“ startet. Bleibt nur zu hoffen, dass sie zumindest bei dem Streaminganbieter mehr Erfolg hat. Aber da ist die Konkurrenz von Kate Middleton ja auch nicht so hoch.