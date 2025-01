Mann traf Kate Middleton im Krankenhaus: Sie war ganz anders als die Royals im Fernsehen

Es war die erlösende Nachricht, auf die die ganze Welt gewartet hat. Am Dienstagabend (14. Januar) verkündete Kate Middleton via Instagram, dass sie sich nach ihrer Krebserkrankung in Remission befinde.

„Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein und ich bleibe auf Genesung konzentriert. Wie jeder, der eine Krebsdiagnose erfahren hat, braucht es Zeit, sich an eine neue Normalität zu gewöhnen. Ich freue mich jedoch auf ein erfüllendes Jahr. Es gibt viel, worauf man sich freuen kann“, so die Princess of Wales.

Kate Middleton spricht mit Krebs-Patienten

Und wie Kate so ist, sprach sie in der emotionalen Botschaft nicht nur über sich, sondern vor allem auch über andere, stattete dem Krebszentrum im Royal Marsden einen Überraschungsbesuch ab.

Dort traf sie auch auf den Krebspatienten Herr Burton. Er sprach im Anschluss an den Besuch mit dem britischen „Mirror“. „Mir wurde gesagt, wir würden einen VIP treffen, und ich hatte mit Prinz William gerechnet, aber zu meiner Überraschung war es Ihre Königliche Hoheit“, so der Patient der Klinik.

„War wirklich etwas Besonderes“

Und die Princess of Wales schien einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben: „Mit Kate zu sprechen, die selbst Krebs hatte, war wirklich etwas Besonderes. Es fühlte sich an, als könnte sie wirklich mit mir mitfühlen und nachvollziehen, was ich durchmache. Wenn man die königliche Familie im Fernsehen sieht, spielt sie eine Rolle – aber Kate war äußerst sympathisch, aufrichtig an dem interessiert, was ich zu sagen hatte, und nahm sich Zeit für ein Einzelgespräch mit mir und jedem einzelnen Patienten.“

Und weiter: „Sie besuchte die Tagesstation, wo die Leute tatsächlich behandelt werden. Es war also alles wie immer. Das machte es noch authentischer und man erkannte, dass sie dort war, weil sie wirklich dort sein wollte und nicht nur für ein Foto.“