Kate Middleton und Prinz William unter Druck – „Hatten es Kindern noch nicht gesagt“

Erst vor einigen Wochen konnten Kate Middleton und Prinz William ein dunkles Kapitel in ihrem gemeinsamen Leben schließen. Fast ein Jahr lang musste die Prinzessin von Wales gegen eine Krebs-Erkrankung kämpfen, bevor sie im Januar 2025 ihre Genesung öffentlich machte.

Was es für die Royals besonders schwer machte, war der Druck der Öffentlichkeit. Nicht nur, dass Kate Middleton und Prinz William für ihre Familie und ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis da sein mussten – dazu waren auch die Augen der Welt auf sie gerichtet. Ein Insider enthüllt jetzt, unter welcher Belastung das Ehepaar wirklich stand.

Kate Middleton: Prinz William „niedergeschlagen“ wie noch nie

Auch wenn die schweren Zeiten der Krebs-Behandlung hinter Kate Middleton und Prinz William liegen, so gibt es mit König Charles noch immer ein Mitglied der britischen Royals, das den Krebs noch nicht besiegt hat. Wie schwer es auch für Prinz William war, zu verkraften, dass zwei seiner engsten Familienmitglieder Krebs haben, berichtet nun ein Insider des Königshauses. Jason Knauf arbeitete fast sechs Jahre für die Royals, war unter anderem Kommunikationssekretär von Prinz William und Kate Middleton.

In einem Interview mit „60 Minutes Australia“ erinnert er sich an ein privates Telefonat mit dem Thronfolger. „Wenn man Prinz William ist, erfährt man innerhalb weniger Wochen, dass sowohl seine Frau als auch sein Vater an Krebs erkrankt sind. Ich konnte es nicht glauben. Es war schrecklich, absolut schrecklich. So niedergeschlagen habe ich ihn noch nie gesehen“, so Knauf.

„Sie wollten noch nicht sagen, dass sie Krebs hat“

Die Spekulationen und Verschwörungstheorien zu Kate Middletons Gesundheitszustand verschärften die Situation weiter. „Das Problem war jedoch, dass all diese verrückten Verschwörungstheorien im Internet im Hintergrund losgingen. War sie wirklich krank?“, erzählt Knauf weiter. „Aber sie wollten noch nicht sagen, dass sie Krebs hatte, weil sie es den Kindern noch nicht gesagt hatten und noch überlegten, wie sie es den Kindern sagen sollten.“

Umso beeindruckender, dass es Kate Middleton und Prinz William trotz diesen Drucks gelungen ist, in dem schweren Jahr 2024 Würde und Haltung zu bewahren.