Kate Middleton: Große Freude bei den Kindern – jetzt ist es so weit

Was gibt es schöneres, als die Sommerferien? Erinnern wir uns doch selbst einmal zurück: Das alte Schuljahr ist abgeschlossen, das neue beginnt erst in einigen Wochen. Es bleibt also genug Zeit, um mal auszuschlafen, sich mit Freunden zu treffen, sich von Klassenarbeiten und anstrengenden Lehrerinnen und Lehrern zu erholen. Diese Freude wartet nun auch auf Kate Middleton und ihre Kids Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.

Die haben nämlich ab Freitag (5. Juli 2024) beziehungsweise Samstag (6. Juli 2024) endlich Sommerferien. Ein besonderer Tag für die jungen Royals, schließlich warten nun über acht Wochen Ferien auf die Kinder von Prinz William und Kate Middleton.

Kate Middletons Kinder haben Schulferien

Besonders für Prinzessin Charlotte dürften die acht Wochen Pause eine große Erleichterung sein, hatte Prinz William doch zuletzt verraten, dass sie nicht der allergrößte Fan der Schule sei. So hatte sich laut dem britischen „Mirror“ ein Fan bei einer vergangenen Veranstaltung nach Charlotte erkundigt, worauf William geantwortet hatte: „Charlotte ist in der Schule, Charlotte hat Prüfungen. Ja, sie hat Tests – sie hat sich heute Morgen nicht darauf gefreut … Hoffentlich ist alles gut gelaufen!“

Wobei man sich bei der Schule, auf die die jungen Royals gehen, eigentlich mehr an Urlaub, denn an Lehranstalt erinnert fühlt. Zu der Einrichtung in Berkshire gehören unter anderem ein Golfplatz, ein Schwimmbad, ein Theater, ein Sportzentrum sowie diverse Kunstateliers.

Dennoch: Ferien sind doch immer schöner. Und so dürfen sich die jungen Royals auf viel Zeit mit ihrer Mutter freuen, die sich im Urlaub weiterhin auf ihre Genesung konzentrieren kann. Wohin es geht, ist bislang unklar. In den vergangenen Jahren waren Kate und William mit den Kindern stets zu den Scilly-Inseln gefahren. Ob das auch nach der Krebserkrankung von Kate Middleton so sein wird, oder ob sich die Princess of Wales lieber Zuhause auf ihre weitere Behandlung konzentrieren wird, wird sich zeigen.