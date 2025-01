Kate Middleton: Es geschieht ausgerechnet an DIESEM Tag

Es war mit Sicherheit eines der schwersten Jahre ihres Lebens: 2024 war für Kate Middleton von ihrer Krebserkrankung geprägt. Von schlimmen Verdächtigungen, Häme und Hass im Netz, und schlussendlich einer schier unendlich scheinenden Welle der Anteilnahme.

Begonnen hatte alles am 16. Januar 2024. Kate Middleton wurde in ein Londoner Krankenhaus gebracht, um sich einer „großen Bauchoperation“ zu unterziehen. Niemand, wohl nicht einmal die Prinzessin von Wales wusste damals, was noch auf sie zukommen würde. Welche Strapazen noch auf sie warten würden.

Es geschieht kurz vor Kate Middletons schlimmsten Tag

Heute, knapp ein Jahr später, scheint die 42-Jährige auf dem Wege der Besserung. Kate nimmt wieder öffentliche Termine wahr, zeigt sich strahlend an der Seite ihres Mannes Prinz William und ihrer Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.

++ Meghan Markles Brief an König Charles: Sie möchte Antworten ++

Eine Eintracht, die nun ausgerechnet ihre Schwägerin Meghan Markle wieder in Gefahr bringen könnte. Die Frau von Prinz Harry hatte unlängst angekündigt, ein großes Serienprojekt mit dem Streaming-Giganten „Netflix“ abgeschlossen zu haben. In „With Love, Meghan“ will die 43-Jährige Freunde und prominente Gäste auf ein Anwesen in Kalifornien einladen, wo sie dann Tipps zum Kochen, Gärtnern und Bewirten gibt.

Warum ausgerechnet der 15. Januar?

In einem kurzen Trailer-Video sieht man Meghan beispielsweise beim Gang durch den Garten, beim Kochen und Zubereiten einer Torte. Dazu werden als Gäste unter anderem die Schauspielerinnen Mindy Kaling und Abigail Spencer erwartet.

Pikant: Die Serie erscheint am 15. Januar bei Netflix. Also exakt einen Tag bevor Kate Middleton ins Krankenhaus eingeliefert wurde, einen Tag, bevor ihr monatelanger Albtraum begann. Zufall oder Provokation? In Großbritannien jedenfalls tendiert man eher zu Zweiteren. Aber dort ist die Begeisterung für Meghan Markle ja schon fast traditionell eher gering.