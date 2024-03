Kate Middleton hat Krebs: Doch ihre schreckliche Krankheit bewirkt Gutes

Am Freitag (22. Februar) wurde eine der schlimmsten Vermutungen von Fans der Royal Family wahr: Kate Middleton hat Krebs. In einem ans Herz gehenden Videostatement berichtet die Herzogin von ihrer Erkrankung, die in Folge einer Bauchoperation Anfang des Jahres festgestellt wurde.

Es folgte eine weltweite Welle des Entsetzens, aber auch der Anteilnahme an Kates Schicksal. Nun sickert nach und nach durch, was für unerwartet positive Auswirkungen das öffentliche Statement von Kate Middleton haben könnte.

Kate Middletons Mut bewirkt Großes

Ihre Krebsdiagnose in Videoform zu verkünden, hat Kate Middleton sicherlich eine Menge Überwindung gekostet. Sich vor den Augen der Öffentlichkeit so verletzlich zu zeigen, ist für Mitglieder der Royal Family nicht alltäglich. Doch trotz des Schreckens, den solch eine Diagnose mit sich bringt, hat die Diagnose der Herzogin bereits jetzt Gutes bewirkt.

Wie die britische Zeitschrift „Daily Mail“ berichtet, hat die Bekanntmachung von Kates Diagnose zu stark vermehrten Aufrufen der Website des NHS (National Health Service) und von Charity Organisationen zum Thema Krebsforschung geführt. Demnach ermutigt Kates öffentlicher Umgang mit ihrer Diagnose Betroffene dazu, sich Unterstützung zu suchen.

Wie „Daily Mail“ berichtet, besuchten infolge von Kates Videostatement 2.840 Menschen die Website des NHS, was 373 Prozent mehr Besucher als in der vergangenen Woche bedeutet. In den drei Stunden nach der Veröffentlichung des Videos schaute sich alle drei Sekunden ein Besucher einen Beitrag über die Symptome einer Krebserkrankung an. Auch die Websites der Cancer Research UK und des Macmillan Cancer Support zählten erhöhte Aufrufzahlen.

Gemma Peters, die Geschäftsführerin des Macmillan Cancer Supports, berichtet: „Mit ihrer Nachricht hat Kate Middleton das Bewusstsein für diese Sorgen geschärft und wird dazu beitragen, andere, die sich Sorgen machen, zu ermutigen, ihren Hausarzt aufzusuchen und Unterstützung zu suchen.“ Somit hat die Ehefrau von Prinz William auch in der wohl schwierigsten Zeit ihres Lebens einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag geleistet.

Wann Kate Middleton wieder öffentliche Termine wahrnehmen kann, bleibt ungewiss. Vorerst konzentriert sich die Herzogin vollständig auf die Bekämpfung ihrer lebensbedrohlichen Krankheit.