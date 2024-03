Trotz Krebs-Diagnose: Stark, stärker, Kate

Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Es gab viele Theorien über den Gesundheitszustand der Prinzessin von Wales. Nun kennt die ganze Welt die Wahrheit: Kate hat Krebs.

Und beweist auch in diesen dunklen Stunden, weshalb sie die größte Stütze für die Monarchie ist – und das, obwohl sie doch gerade selbst Unterstützung braucht.

Kate Middleton leidet an Krebs

Statt die Öffentlichkeit in einer Pressemitteilung über ihre Krebs-Diagnose zu informieren – so wie König Charles III. es Anfang des Jahres gemacht hat – beweist Kate wieder einmal enorme Stärke. In einem etwas mehr als zweiminütigen Video spricht sie über die Schocknachricht. Nach einer Operation am Bauch wurde bei der Prinzessin Krebs festgestellt. Die Chemotherapie hat bereits begonnen.

Von Selbstmitleid keine Spur. Stattdessen strahlt sie Zuversicht aus. Macht anderen Erkrankten Mut. „Ihr seid nicht alleine“, verspricht sie. Auch ihren Kindern gibt sie ein Versprechen: „Ich werde jeden Tag stärker“. Sie sind stark, Eure Hoheit. Als Mutter, als Ehefrau, als Prinzessin – und irgendwann als Königin.