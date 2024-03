Kate Middleton: Experte verrät – „Schlimmsten, die ich je gesehen habe“

Es war ein großer, ein fast unmenschlicher Schritt, den Kate Middleton am vergangenen Freitag gegangen war. Eine Frau, gezeichnet von Krankheit, wagte sich mit offenen Worten an niemand Geringeren als die ganze Welt. Wochenlang war über die Princess of Wales geredet worden. Es wurde sich lustig gemacht, die Mutter dreier Kinder wurde zum Gespött im Netz, Opfer von teils absurden Verschwörungstheorien.

Nun ist klar, Kate Middleton leidet an Krebs. Sie bekam bereits Chemotherapie, ist noch immer in Behandlung. Wann sie wieder zurück sein wird, ob sie das zuvor besagte Datum nach den Ostertagen einhalten kann, all das steht in den Sternen, beziehungsweise den Behandlungsplänen ihrer Ärzte.

Warum ging Kate Middleton nun doch an die Öffentlichkeit?

Freunde verraten nun gegenüber der „Daily Mail“, dass es „fast verzweifelt“ erschien, dass die Princess of Wales ihre Krebserkrankung offenlegen musste. Weiter betonen die Vertrauten, dass sie „so ehrlich“ mit der Öffentlichkeit über ihre Diagnose gesprochen habe, nachdem „die ganze Welt über sie getratscht“ habe.

Genau sagte die nicht näher genannte Vertraute: „Ist es nicht traurig, dass sie so ehrlich sein und das teilen muss, wegen all dem Unsinn, der im Umlauf ist? Ich habe das Gefühl, dass die ganze Welt über sie gelästert hat und es da draußen so viel Blödsinn über sie und ihre Familie gibt. Es war fast verzweifelt, dass sie es tun musste.“

Ihr Schritt war wohlüberlegt

Kate, so die Vertrauten weiter, wolle nun eine möglichst normale Routine fortsetzen. Die Entscheidung, diesen Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen, er war sicherlich wohlüberlegt.

Zum einen, um ihre Familie zu schützen, zum anderen aber auch, um ihren Weg der Genesung weitergehen zu können, ohne ständigen Fragen und Verschwörungstheorien ausgesetzt zu sein. So verriet ein ehemaliger königlicher Berater der „Daily Mail“, die Spekulationen über Kate seien „die schlimmsten, die ich je gesehen habe.“