Kate Middleton bricht ihr Schweigen – es ist Krebs!

Lange wurde spekuliert, was Kate Middleton nun wirklich fehlt und wie es ihr geht. Nachdem sich die 42-Jährige im Januar einer Bauchoperation unterzogen hatte, tappte die Öffentlichkeit im Dunkeln darüber, welche genaue Diagnose die Ärzte stellten. Nun hat die Frau von Prinz William ihr Schweigen gebrochen.

Der Schock sitzt tief, denn genau wie bei König Charles III. lautet die heftige Diagnose: Krebs. In einer emotionalen Video-Botschaft erklärt Kate Middleton ihren Fans alle Einzelheiten.

Kate Middleton teilt Krebs-Diagnose

Im Garten sitzt Kate Middleton auf einer Bank und teilt die wohl schwierigste Nachricht ihres Lebens mit der Öffentlichkeit. Zunächst bedankt sie sich für alle die lieben Genesungswünsche, ebenso bei ihrer Familie und der medizinische Betreuung in den letzten „unglaublich harten Monaten“.

„Im Januar unterzog ich mich einer großen Bauchoperation in London und damals dachte man, dass mein Zustand nicht krebsartig sei. Die Operation verlief erfolgreich. Tests nach der Operation ergaben jedoch, dass Krebs vorhanden war“, so die schockierende Nachricht. Sie sei daraufhin dem Rat der Ärzte gefolgt und habe sich einer „vorbeugenden Chemotherapie“ unterzogen. Nun befinde sie sich in einem frühen Stadium der Behandlung.

Kurz darauf erklärt die Prinzessin von Wales, warum sie sich erstmal zurückgezogen habe. „Das war natürlich ein großer Schock, und William und ich haben alles getan, was wir konnten, um dies privat zu verarbeiten und zu bewältigen, unserer jungen Familie zuliebe.“ Zunächst einmal sei es eine schwierige Aufgabe gewesen, ihren drei Kindern überhaupt von der Krebs-Diagnose zu berichten, sodass sie es in ihrem Alter auch verstehen würden.

Kate Middleton: „Mir geht es gut“

Dann folgen die Worte, auf die wohl alle Fans sehnsüchtig gewartet haben: „Mir geht es gut und ich werde jeden Tag stärker.“

Dennoch: Seit Weihnachten 2023 ist Kate nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetaucht – und dabei wird es wohl vorerst auch bleiben. „Meine Arbeit hat mir immer ein tiefes Gefühl der Freude bereitet und ich freue mich darauf, wieder zurück zu sein, wenn ich dazu in der Lage bin, aber im Moment muss ich mich darauf konzentrieren, mich vollständig zu erholen.“

Die 42-Jährige hofft auf Verständnis für ihre Situation und erklärt, dass sie während der Behandlung jetzt erstmal „Zeit, Raum und Privatsphäre“ mit ihrer Familie brauche.