Kate Middleton: Plötzlich wird es persönlich – sie spricht über ihren Krebs-Kampf

Was war es für ein schreckliches Jahr für Kate Middleton. Bereits im ersten Quartal 2024 erhielt sie die Diagnose Krebs. Es folgten harte Monate, inklusive einer Chemotherapie, die sie im September beenden konnte.

Seitdem kehrt sie Schritt für Schritt zurück aufs royale Parkett und widmet sich Herzensprojekten, wie ihrem „Together at Christmas“-Weihnachtskonzert, das am Freitagabend (6. Dezember) stattfand. Ein Anlass, bei dem die Prinzessin auch ihren Krebs-Kampf thematisierte.

Kate Middleton reagiert ungewohnt persönlich

In weihnachtlichem Rot erschien Kate Middleton in der Westminster Abbey, um das inzwischen schon vierte von ihr initiierte Weihnachtskonzert zu besuchen. 1.600 Menschen, „aus dem gesamten Vereinigten Königreich, die Liebe, Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen für andere in ihren Gemeinschaften gezeigt haben“ waren dazu eingeladen worden.

Und mit einigen Glücklichen wechselte die Prinzessin vor Ort auch ein paar Worte. So auch mit Sängerin Paloma Faith. Die drückte im Gespräch mit der 42-Jährigen ihr Mitgefühl für das schwere Jahr aus, das Kate Middleton aufgrund des Krebses hatte. Und sorgte damit für eine ungewohnt persönliche Reaktion der Prinzessin.

Plötzlich gewährt sie kleinen Einblick in ihre Gefühlswelt

Denn statt sich einfach nur höflich zu bedanken, gab die Prinzessin einen kleinen Einblick in ihren Kampf der letzten Monate: „Ich wusste letztes Jahr um diese Zeit noch nicht, dass es das Jahr werden würde, das ich gerade hatte.“ Ein Jahr, das nicht nur ihr alles abverlangte, sondern auch ihrer Familie.

Wird sie wieder gesund werden? Was, wenn der Krebs gestreut hat? Fragen, die nicht nur sie sich ständig gestellt haben dürfte, sondern auch ihre Liebsten. Keine einfache Zeit, doch Kate Middleton hat sie überstanden und geht gestärkt daraus hervor. Und das sicher auch wegen der unermüdlichen Unterstützung der Menschen, die ihr am wichtigsten sind. Menschen, wie ihrem Ehemann Prinz William, ihren Kindern George, Charlotte und Louis, ihrer Mutter Carole Middleton und vielen weiteren.

Menschen, auf die sie sich in guten wie in schlechten Zeiten verlassen kann und die ihr die Hand bei der Gabe der Chemo hielten, die aber auch mit ihr feiern, wie jetzt bei ihrem Weihnachtskonzert.