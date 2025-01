Kate Middleton: Expertin deutlich – es geschah im „traurigsten Monat des Jahres“

Es war ein hartes Jahr, dass Kate Middleton erleben musste. Ein Jahr zum Vergessen. Nachdem die Princess of Wales 2024 zunächst wegen einer Bauchoperation in eine Londoner Klinik gebracht wurde, stellte sich später heraus, dass die Mutter dreier Kinder an Krebs leide.

Kate Middleton musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Zum Ende des Jahres hin dann die Erlösung. Die Behandlung war abgeschlossen. An Weihnachten zeigte sich die Frau von Prinz William strahlend beim Weihnachtssingen. Nun ist ein neues Jahr angebrochen. Eines, das für Kate Middleton und ihre Familie hoffentlich mehr Freude bereithält.

Wie passend, dass sie am neunten Januar ihren 43. Geburtstag feierte. Ein Tag, an dem Menschen auf der ganzen Welt an die Prinzessin und künftige Königin von England dachten. Allen voran ihr Mann Prinz William.

Der hatte unter anderem via Instagram gratuliert. „Auf die unglaublichste Frau und Mutter. Die Stärke, die du im letzten Jahr gezeigt hast, war bemerkenswert. George, Charlotte, Louis und ich sind so stolz auf dich. Alles Gute zum Geburtstag, Catherine. Wir lieben dich!“, schrieb der Prince of Wales, teilte dazu ein Foto, das Kate ganz leger in Jeans, Bluse und umgelegten, langen Schal zeigt. Ein Foto, das sorgsam ausgewählt wurde, wie Historikerin Dr. Tessa Dunlop dem „Mirror“ erklärte.

„Schwarz-weiß, zeitlos und doch zeitgemäß“

„Schwarz-weiß, zeitlos und doch zeitgemäß – das Porträtfoto, das anlässlich des 43. Geburtstags der Prinzessin von Wales veröffentlicht wurde, ist atemberaubend, ebenso wie die dazugehörige Botschaft“, so die Royals-Kennerin, und weiter: „Viel kraftvollere Aussagen kann man kaum machen. Vorbei sind die Tage, in denen sie die königliche Distanz bewahrten und offen sentimentale Liebesbekundungen vermieden; William lässt alle wissen, wie stolz er auf seine Frau ist und was sie gemeinsam erreicht haben. Entgegen dem Ruf der Monarchie in den letzten Jahren ist dies eine funktionierende Familie, die gemeinsam Widrigkeiten überwinden kann.“

Das lockere Outfit sei dabei bewusst gewählt. Es soll Kate als „Alltagsprinzessin“ zeigen. Dunlop: „Ein bewusst unauffälliges, einfaches Foto von Kate in Jeans spricht eine Alltagsversion der Prinzessin an. Die Familie teilt ihre inspirierende Geschichte mit uns allen, während die Nation im traurigsten Monat des Jahres, dem Januar, mit beispiellosen psychischen und physischen Gesundheitsproblemen kämpft. William verweist auf ‚die Stärke‘, die seine Frau angesichts der Krebsbehandlung gezeigt hat, eine menschliche Erinnerung daran, dass mit der richtigen Unterstützung erstaunliche Dinge erreicht werden können.“