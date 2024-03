Kate Middleton verkündet Krebserkrankung – das steckt WIRKLICH hinter ihrem Video

Wochenlang herrschen Spekulationen, Presse, Influencer und Fans stellten sich die Frage: Wo ist Kate Middleton? Am Freitag, dem 22. März, veröffentlichte die Princess of Wales dann die Schocknachricht: Nach ihrer geplanten Bauch-Operation Ende Januar wurde bei Kate Middleton die Schreckensdiagnose Krebs festgestellt.

Aufgrund der vielen Gerüchte sah sich die Dreifach-Mama letztlich gezwungen, öffentlich über ihre Krankheit zu sprechen. Doch hinter ihrem Offenbarungsvideo steckt so viel mehr.

Kate Middleton mach Schockdiagnose öffentlich

Das inmitten blühender Natur gedrehte Video zeigt eine sichtlich mitgenommene Kate, die über ihre derzeitige präventive Chemotherapie spricht. Sie erzählt von der Unterstützung ihres Mannes Prinz William und der Wärme, die sie von vielen Seiten erfährt. Trotz der Diagnose beweist Kate Stärke und Entschlossenheit.

Die Familie, insbesondere ihr Mann, ist ihr Anker in dieser Zeit. Ihre Kinder werden fürsorglich und einfühlsam in die schwierige Situation eingeführt und davon überzeugt, dass ihre Mutter den Kampf gegen den Krebs gewinnen wird. Doch Kate Middleton hat ihre Rolle als Mutter über ihre royalen Pflichten gestellt. Die Krebsdiagnose, die sie im Januar erhielt, hielt sie zunächst geheim, um ihre Familie zu schützen. Ihre Kinder George, Charlotte und Louis, die alle die renommierte Lambrook School besuchen, wurden sorgfältig auf die Nachricht vorbereitet, bevor sie an die Öffentlichkeit ging. Sie sind ab kommender Woche in den Ferien, sodass sie die Nachricht in Ruhe verarbeiten können.

Kate Middleton wählte den Zeitpunkt mit Bedacht

Gleichzeitig wurde sie laut „Express“ darauf aufmerksam gemacht, dass mindestens drei Mitarbeitende der London Clinic versucht haben, an ihre Krankenakte zu kommen. Der entscheidende Moment für die Veröffentlichung ihrer Diagnose war somit nicht zufällig gewählt. Kate Middleton wählte den richtigen Zeitpunkt, um die Kontrolle über die Geschichte und denjenigen zuvorzukommen, die sie ohne ihr Einverständnis erzählen wollten. Und es gab einen weiteren Grund.

Es ist 18 Uhr in Großbritannien, als Kate ihr trauriges Geheimnis verrät. Parallel zu den 18-Uhr-Nachrichten der BBC. Kein Zufall, wie der „Express“ erklärt. Die nationale Presse war vorab informiert, der Text der schockierenden Nachricht von Kate Middleton lag ihr vor, mit einer Sperrfrist versehen. Eine Veröffentlichung durfte erst zum angekündigten Zeitpunkt erfolgen. So hatten die Medien Zeit, das Unfassbare in erklärliche Worte zu fassen. Aufgenommen hatte sie das Video bereits drei Tage zuvor.