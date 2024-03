Kate Middleton kämpft gegen den Krebs an – DIESE Nachricht wird ihr Kraft geben

Am Freitag (22. Februar) wurden den wilden Spekulationen der vergangenen Wochen ein Ende bereitet und Kate Middleton sprach in einer persönlichen Ansprache zu den Fans der Royal Family.

Die Ehefrau von Prinz Harry informierte die Öffentlichkeit über eine Diagnose, die sie in Folge einer zuvor durchgeführten Bauchoperation erhielt. Kate Middleton hat Krebs. Diese Schreckensnachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, die Anteilnahme ist groß. Die berührenden Worte eines Familienmitglieds werden der Herzogin nun besonders viel Kraft geben.

Kate Middleton kann sich auf ihn verlassen

Nachdem in den vergangenen Wochen täglich über den Gesundheitszustand von Kate Middleton spekuliert wurde und ein fehlerhaft bearbeitetes Foto der Herzogin (mehr dazu hier) für Aufsehen sorgte, herrscht nun Gewissheit. Die überraschende Krebsdiagnose der 42-Jährigen versetzt Fans der Royals in eine Art Schockzustand. Schließlich wurde erst im Januar diesen Jahres bei König Charles III. ebenfalls Krebs diagnostiziert. In diesen schweren Zeiten erreicht eine Welle der Anteilnahme die royale Familie. Über eine auf Instagram geteilte Nachricht wird sich die Herzogin sicherlich ganz besonders gefreut haben.

Der royalen Familie stehen ohne Zweifel herausfordernde Zeiten bevor. Neben der Unterstützung ihres Ehemannes Prinz William, kann sich Kate Middleton jedoch auch auf den Rückhalt ihrer Familie verlassen. Middletons jüngerer Bruder James Middleton teilte nun einen emotionalen Beitrag auf seinem Instagram-Profil, dem fast 300.000 Menschen folgen. James postet ein altes Foto des Geschwisterduos auf einem Wanderausflug, Kate ist zu diesem Zeitpunkt ein junger Teenager. Der 36-Jährige findet rührende Worte und schreibt: „Im Laufe der Jahre haben wir viele Berge gemeinsam erklommen. Als Familie werden wir auch diesen Berg mit dir besteigen.“ Kate Middleton scheint mit ihren Ängsten und Sorgen keineswegs alleine zu sein.

Anteilnahme aufseiten der Fans

Auch die Fans der Royal Familie können die Krebsdiagnose von Kate Middleton kaum fassen. Bis zuletzt hatten sie auf positive Nachrichten der Herzogin in Folge ihrer Bauchoperation gewartet. Unter dem Beitrag von James finden sich reihenweise mitfühlende Worte wieder. Ein Follower kommentiert das Foto mit den Worten: „Was für ein wunderschöner Beitrag. Catherine hat so ein Glück, dass sie eine so tolle Familie hat, die sie unterstützt“ und ein weiterer Fan der Royals schreibt: „Catherine kann sich glücklich schätzen, dich an ihrer Seite zu haben. Deine Liebe und Unterstützung werden eine Quelle der Kraft sein, während sie ihren Weg durch die Behandlung geht.“ Kate Middleton wird die weltweite Unterstützung sicherlich viel Zuversicht schenken.

Wann das nächste Update über den Gesundheitszustand von Kate Middleton folgt, bleibt abzuwarten. Bis die Herzogin wieder öffentliche Termine wahrnehmen kann, wird sicherlich noch einige Zeit vergehen.