Kate Middletons Doppelgängerin packt aus: „Weiß, dass das nicht der Fall ist“

Vergesst den Yeti oder das Bernsteinzimmer: Die Suche nach Kate Middleton ist die größte unserer Zeit, zumindest dieses Jahres. Wo ist die Princess of Wales? Ist das Video, das am Montag von der „Sun“ und den US-Promiportal „TMZ“ geteilt wurde, echt? Oder handelt es sich bei der Frau auf den Bildern doch um ein Kate-Double?

Eines ist jedenfalls sicher: Um Heidi Agan, die bekannteste Kate-Doppelgängerin Großbritanniens, handelt es sich bei der Frau in dem Video nicht. Wie sie dem „Mirror“ versichert, habe sie nämlich ein stichhaltiges Alibi für jenen Einkaufstag in Windsor.

Jetzt spricht die Doppelgängerin von Kate Middleton

So sei sie an jenem Samstag ihrem „anderen Job“ als Tanzlehrerin in einer Musiktheatergruppe nachgegangen.

„Es gab offensichtlich einige Spekulationen darüber, ob Kate und William in diesem Filmmaterial und den Fotos zu sehen waren. Tatsächlich sind meine eigenen sozialen Medien verrückt geworden, weil die Leute denken, dass ich es bin. Aber ich weiß, dass das nicht der Fall ist. Ich war zu der Zeit auf der Arbeit, also weiß ich, dass ich das nicht bin. Ich glaube zu 100 Prozent, dass das in diesem Video Kate Middleton und William sind. Sie lebt also, und da können wir sicher sein. Es ist jetzt alles zu weit gegangen. Es begann als Scherz darüber, wo Kate ist, aber jetzt ist es wirklich zu einem Drama geworden, also muss es aufhören“, fordert die 43-Jährige.

Heidi verkörpert seit 2012 die Princess of Wales Partys, Meet and Greets, Firmenveranstaltungen und anderen Auftritten. Immer wieder sei sie von Kunden für ihre nahezu identische Optik gelobt worden, heißt es im „Mirror“.

Heidi kommt ursprünglich aus Cheslyn Hay, Staffordshire, und ist mittlerweile eine der gefragtesten Kate-Doppelgängerinnen der Welt. „Für meine Kunden ist es immer eine große Überraschung. Ich erscheine und dann gibt es allgemeines Gerede. Ich habe an mehreren Orten gelebt, habe also eine Mischung aus Akzenten und musste genau hinschauen, wie Kate spricht und sich verhält. Ich achte immer darauf, wie sie spricht. Ich denke, alle Doppelgänger studieren ihre Vorbilder genau“, erklärt die Britin das Geheimnis ihres Erfolges.