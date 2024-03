Kate Middleton: Schreckliche Wahrheit kommt ans Licht – Jetzt meldet sich der Direktor

Der Datenschutzskandal um die Krankenakte von Kate Middleton nimmt erschreckende Ausmaße an! Mitarbeiter der Nobelklinik in London sollen versucht haben, unerlaubt auf ihre persönlichen Daten zuzugreifen. Nun steh die Klinik im Kreuzfeuer der Kritik. Aus diesem Grund hat das Krankenhaus eine dringende Untersuchung eingeleitet…

Kate Middleton: DAS sagt der Leiter der Klinik

Die Londoner Privatklinik, die sich durch ihre hervorragende Behandlung der Royals auszeichnet, steht im Verdacht, dass mindestens ein Mitarbeiter versucht hat, nach der Bauchoperation von Kate Middleton im Januar in ihre Krankenakte zu hacken. Dabei weigerten sich die Klinikchefs trotz der Vorwürfe, konkrete Details zum Hergang oder den getroffenen Maßnahmen preiszugeben. Bis jetzt!

Der leitende Direktor der Londoner Klinik, Al Russell, hat nun eine offizielle Stellungnahme abgegeben: „Wir sind uns in der London Clinic all unserer individuellen und kollektiven Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Wahrung der Patientenvertraulichkeit vollkommen bewusst.“ Dabei betonte er, dass ihr Stolz auf die hochwertige Betreuung und den Schutz der Privatsphäre ihrer Patienten unerschütterlich sei. „Wir verfügen über Systeme zur Überwachung des Umgangs mit Patientendaten, und im Falle eines Verstoßes werden alle geeigneten Ermittlungs-, Regulierungs- und Disziplinarmaßnahmen ergriffen“, heißt es weiter, „Für diejenigen, die das in uns gesetzte Vertrauen unserer Patienten oder Mitarbeiter missbrauchen, ist in unserer Einrichtung kein Platz.“

Kate Middleton: SIE planen die nächsten Schritte

Der Information Commissioner’s Office (ICO), die britische Datenaufsichtsbehörde, bestätigte, dass sie einen Bericht über den Vorfall erhalten hat. Aktuell prüft der ICO die Informationen und plant die nächsten Schritte. Einem Insider zufolge ist das Personal der Klinik in Marylebone schockiert über das Verhalten des betreffenden Mitarbeiters, das gegenüber DailyMail als „schwerwiegender Vertrauens- und Ethikbruch“ bezeichnet wird.

Obwohl die Prinzessin und der Kensington-Palast über die Vorfälle informiert wurden, bleibt die Reaktion des Palastes zurückhaltend. „Dies ist eine Angelegenheit der Londoner Klinik“, so ein Sprecher. Die Ermittler führen derzeit die Untersuchung des Vorfalls durch. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen auf die beteiligten Mitarbeiter warten.