Kate Middleton: SO rührend stand König Charles III. ihr im Krankenhaus bei

Erst vor wenigen Wochen machte König Charles III. seine Krebsdiagnose öffentlich. Infolge einer Bauchoperation Anfang des Jahres wurde dann die lebensbedrohliche Erkrankung auch bei seiner Schwiegertochter Kate Middleton festgestellt.

Die royale Familie muss also gleich zwei Schicksalsschläge verkraften. Auch für Prinz William, den ältesten Sohn von König Charles und Ehemann von Kate Middleton, dürften die Diagnosen seiner Liebsten ein wahr gewordener Albtraum sein. Mit einer rührenden Geste bewies König Charles Kate nun seine bedingungslose Unterstützung.

Kate Middleton erlebt innigen Moment

Wie die britische Zeitschrift „Sunday Times“ berichtet, überschnitt sich die Zeit, die König Charles III. und Kate Middleton im Krankenhaus verbrachten. König Charles wurde zunächst aufgrund einer Prostatavergrößerung behandelt, als überraschenderweise Krebs entdeckt wurde. Auch Middleton sollte ursprünglich lediglich am Bauch operiert werden, als die Diagnose gestellt wurde. Die fast zeitgleichen schlechten Neuigkeiten scheinen König Charles und seine Schwiegertochter näher zusammengebracht zu haben.

Wie die „Sunday Times“ berichtet, teilten Kate Middleton und ihr Schwiegervater einen rührenden Moment, der sich in der Londoner Klinik abgespielt haben soll. Demnach soll König Charles III. im Morgenmantel zu seiner Schwiegertochter gelaufen sein, um ihr nach ihrer Diagnose Trost zu spenden. Der 75-Jährige scheint der Ehefrau seines Sohnes seine bedingungslose Unterstützung beweisen zu wollen. In einem Statement lässt der Royal dann verlauten: „Seine Majestät ist so stolz auf Catherine für ihren Mut, so zu sprechen, wie sie es getan hat.“ König Charles soll seit der Diagnose von Kate Middleton in engstem Kontakt zu seiner Schwiegertochter stehen.

Der allumfassende Zusammenhalt der Royal Family wird Kate Middleton und König Charles III. sicherlich auch in diesen schweren Zeiten viel Kraft geben.