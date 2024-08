Kate Middleton: Royals im Urlaub – sie tragen einen anderen Namen

Die Sommerferien laufen auf Hochtouren, und Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis genießen die Zeit mit ihren Eltern: Prinz William und Kate Middleton. Während der Schulzeit besuchen die royalen Sprösslinge die Lambrook School in Berkshire. Doch was machen sie, wenn die Bücher und Hefte im Schrank bleiben? Abenteuer erleben natürlich!

Vor ihrem Umzug nach Windsor waren George und Charlotte Schüler der Thomas’s Battersea School im Süden Londons. Und Überraschung: Trotz ihres königlichen Blutes werden sie dort wie alle anderen Kinder behandelt. Ein Grund zur Freude für William und Kate, die alles daransetzen, ihren Kindern eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. Interessant wird es bei den Namen der kleinen Royals…

Kate Middletons Kinder: So werden sie auch genannt

Charlotte, deren vollständiger Name Charlotte Elizabeth Diana lautet, trägt offiziell den Titel „Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Charlotte von Cambridge“. Ganz schön lang für den Pausenhof! Deshalb läuft sie in der Schule einfach als Charlotte Cambridge herum. Ähnlich handhabt es ihr Bruder George, der offiziell als George Alexander Louis, „Seine Königliche Hoheit Prinz George von Cambridge“, bekannt ist. In der Schule ist er schlicht George Cambridge.

Diese Tradition haben sie von ihrem Vater William und Onkel Harry geerbt, die während ihrer Schulzeit und Militärkarriere den Nachnamen Wales trugen. Aber Moment mal, Charlotte Cambridge ist nicht der einzige Name, der der sechsjährigen Prinzessin gegeben wurde.

In einem süßen Familienvideo von der Royal Chelsea Flower Show 2019 hörten wir Prinz William seine Tochter „Mignonette“ nennen. Das französische Wort bedeutet so viel wie „klein, süß und zart“ – wie niedlich! Doch das ist nicht der einzige Spitzname. Kate enthüllte während einer Reise nach Nordirland, dass sie ihre Tochter liebevoll „Lottie“ nennt.